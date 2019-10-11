Алексей Леонов умер: СМИ узнали причину смерти космонавта

Алексей Леонов умер от сердечной недостаточности, узнали журналисты / Скриншот

Выдающийся космонавт Алексей Леонов умер после продолжительной борьбы с болезнью от острой сердечной недостаточности.

Умер Леонов в реанимационном отделении московского госпиталя, сообщает Рен ТВ.

В Роскосмосе уже отреагировали на печальную новость - родным и близким космонавта выражены соболезнования.

Напомним, Алексей Леонов умер на 86-м году жизни 11 октября в Москве в госпитале имени Николая Бурденко.

Позже стало известно, что прощание с космонавтом и похороны запланированы на 15 октября. Леонова похоронят в Мытищах Московской области России на Федеральном военном мемориальном кладбище.