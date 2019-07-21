Российский корабль Союз доставил на МКС новых космонавтов: опубликовано фото

На МКС доставили новый экипаж / ruscosmos.narod.ru

21 июля, в воскресенье, на Международную космическую станцию (МКС) прилетел новый экипаж в составе трех человек. Теперь на МКС работают 6 человек.

По информации, российский корабль Союз МС-13 привез на орбиту российского космонавта Александра Скворцова, американского астронавта Эндрю Моргана и итальянского астронавта Луку Пармитано.

На МКС их встречали российский космонавт Алексей Овчинин и астронавты НАСА Ник Хейг и Кристина Кук.

После этого состоялся первый сеанс связи полного состава экипажа экспедиции МКС-60, во время которого космонавты и астронавты смогли пообщаться как с коллегами, так и со своими родными и близкими.

На МКС сейчас 6 человек / скриншот

В программе очередной длительной экспедиции МКС — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями.

Отметим, вылетел Союз МС-13 с космодрома Байконур в Казахстане накануне, 20 июля в 19:28 по киевскому времени. Стыковка в автоматическом режиме была произведена примерно через 6 часов.

На орбиту корабль вывела ракета-носитель Союз-ФГ.

Напомним, ранее Россия отказалась от услуг Украины по созданию стыковочных систем для МКС.

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