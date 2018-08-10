Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС

Космонавт устроил видеоэкскурсию по МКС. / ruscosmos.narod.ru

Российский космонавт-испытатель, бортинженер Международной космической станции Олег Артемьев у себя в Twitter выложил видео, на котором наглядно продемонстрировал самый длинный маршрут по МКС.

Благодаря отсутствию гравитации перемещался он довольно быстро: практически уложился в полторы минуты.

Стартовал Артемьев со складского помещения в американской части станции и закончил в грузовом отсеке, где космонавты хранят хлам, подготовленный для сгорания в атмосфере.

Пролетая по МКС, Олег подробно прокомментировал, где что находится, называл по именам всех встречающихся по пути астронавтов. При этом он по-доброму каждый раз отмечал, что вот этот его коллега «самый лучший человек на станции», «второй самый лучший человек на станции» и т.д.

Стоит отметить, что все космонавты заняты делом, а на самой станции довольно шумно, везде кабели и груды техники.

В комментариях многие люди поблагодарили Артемьева за интересную экскурсию, отметив, что она их впечатлила. Видео набрало более 2600 «лайков».

Напомним, новые антироссийские санкции США (которые в России уже назвали «драконовскими», а в самих США – «адскими») могут ударить по космическим проектам РФ.

В то же время не должно подпасть под санкции сотрудничество с РФ в сфере пилотируемой космонавтике: в плане доставки астронавтов на МКС Вашингтон пока зависит от Москвы. При этом ранее сообщалось, что NASA готовится отказаться от российских «Союзов» для доставки космонавтов на МКС. Так, на апрель намечен первый пилотируемый полет корабля компании SpaceX, на середину 2019 года – аналогичный полет Boeing.