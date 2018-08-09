“Санкционная машина CША набирает обороты”. Посольство России считает новые меры “драконовскими”

Посольство России назвало новые антироссийские санкции США “драконовскими”

Посольство Российской Федерации в США считает, что новые американские санкции против РФ из-за отравления в Британии бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются “драконовскими”.

Санкционная машина Штатов набирает обороты, говорится на сайте диппредставительства.

“8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые “драконовские” санкции под надуманным предлогом “использования правительством Российский Федерации” нервно-паралитического вещества “Новичок” против гражданина Великобритании С. Скрипаля и его дочери”, — отмечается в сообщении.

По данным посольства, в Госдепе заявили, что США располагают достаточным объемом данных, позволяющих сделать вывод о “виновности России”.

Ранее стало известно, что США введут новые санкции против РФ в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей. Западные СМИ писали, что ограничительные меры вступят в силу примерно 22 августа.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.