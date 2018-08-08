США введут санкции против России из-за отравления Скрипалей

США ужесточает санкции из-за дела Скрипалей

США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Bloomberg со ссылкой на заявление госдепартамента США сообщает, что ограничительные меры вступят в силу «примерно» 22 августа.

По информации телеканала NBC News, новый пакет антироссийских санкций состоит из двух частей. Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. До санкций разрешение на экспорт рассматривалось в каждом конкретном случае. Телеканал отмечает, что этот пакет может не оказать существенного воздействия, так как во многом будет дублировать уже существующие ограничительные меры.

Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца. Он не будет введен, если «Москва даст надежные заверения, что в будущем не станет применять химическое или биологическое оружие, а также согласится на "инспекции на месте" со стороны ООН». В случае отсутствия гарантий, Вашингтон может понизить уровень дипломатических отношений, отозвать разрешение для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полностью прекратить товарооборот между странами.

Напомним, в России из-за санкций США стоимость одного американского доллара впервые за последние полгода превысила отметку в 65 российских рублей.