В России из-за санкций обвалился рубль

Рубль сделал крутое пике

В России стоимость одного американского доллара впервые за последние полгода превысила отметку в 65 российских рублей.

Как сообщает издание Коммерсантъ, курс доллара на 1,5 рубля вырос после публикации текста законопроекта новых американских санкций против России.

Отмечается, что ослабление российского рубля стало самым сильным с начала апреля, когда были объявлены санкции, затронувшие не только чиновников и бизнесменов, но и публичные компании, не связанные с государством.

Главный экономист «Уралсиба» Алексей Девятов заявил, что падение рубля связано "несколько запоздалой реакцией участников рынка" на американские санкции.

«Подробности дошли до сердец и умов участников рынка, и они продемонстрировали достаточно нервную реакцию», — полагает Девятов.

Напомним, американские сенаторы внесли на рассмотрение конгресса проект ужесточения антироссийских санкций, в том числе из-за агрессии против Украины. Новые санкции уже прозвали "адскими".