Муж Седоковой покончил с собой в день ее рождения.

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Янис Тимма покончил с собой в день рождения Седоковой / Коллаж Главред, фото скриншот, Mash, Instagram/annasedokova

Что произошло:

На видео попали последние минуты жизни Яниса Тиммы

Что с ним произошло

Российские пропагандистские телеграмм-каналы опубликовали последние кадры Яниса Тиммы - бывшего мужа предательницы Анны Седоковой, который покончил с собой.

По данным телеграмм-канала Mash, баскетболист покончил с собой в бизнес-отеле в центре Москвы сегодня ночью.

видео дня

Вчера, около 23:30, он подошёл к подъезду дома на Звенигородском шоссе, записывал Седоковой голосовые, а после жильцы дома обнаружили его тело с телефоном, в котором он оставил послание в виде просьбы позвонить ей. Предварительная причина смерти Яниса — асфиксия.

Отметим, накануне Яниса нашли мертвым в центре Москвы на улице Сергея Макеева в бизнес-отеле, но, по другим данным, он был в хостеле. Предварительно известно, что спортсмен совершил самоубийство.

Напомним, пара была в браке около четырех лет, в октябре певица подала на развод. После этого Тимма публиковал в соцсетях странные ролики ― трансляцию с камеры, направленной с балкона вниз, и видео с пачками таблеток.

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Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительнымивопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.

А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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