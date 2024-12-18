Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Судороги во время плавания в бассейне: причины и что делать

Виталий Кирсанов
18 декабря 2024, 02:33
5
Многие профессиональные пловцы и любители сталкивались с проблемой возникновения судорог в бассейне. Ощущения довольно неприятные. Почему воникают судороги и что с ними делать.
бассейн, судороги, Хорошко
Почему в бассейне сводит ноги судорогой / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Плавай с Лизой"

Кратко:

  • Что такое судорога
  • Основные причины возникновения судорог
  • Что делать, если в бассейне свело судорогой ногу
  • Что делать, если в бассейне свело мышцы голени

Судороги в ногах при плавании в бассейне или на открытой воде встречаются довольно часто. Мышечные спазмы длятся недолго, но неудобств и неприятных ощущений доставляют много. Что делать во время судороги - читайте в материале Главреда. Блогер-спортсменка Елизавета Хорошко рассказывает в своем Youtube-канале "Плавай с Лизой" о том, как реагировать на судорогу в бассейне.

Что такое судорога

Неприятный процесс представляет собой резкое непроизвольное мышечное сокращение – спазм. Болевой синдром, как правило, продолжается пару минут. После судороги дискомфорт в мышце может ощущаться несколько дней.

Обычно судороги возникают в:

  • стопах;
  • пальцах ног;
  • икроножных мышцах;
  • руках;
  • передней и задней поверхностях бедер.

Для судорог характерны резкое начало и сильная боль. При судорожном приступе происходит сокращение мышцы, "окаменение" уплотненного участка и болевой синдром. Чаще всего судороги возникают в нижней части ног – в икрах или стопах.

Почему в бассейне сводит ноги судорогой

Причины судорог в ногах в бассейне, озере или на море множество. Некоторые из них связаны с серьезными заболеваниями, а часть мышечных спазмов имеет другую природу возникновения.

Основные причины возникновения судорог:

  • эмоциональное перенапряжение;
  • физическое переутомление;
  • длительный перерыв между тренировками;
  • чрезмерная тренировочная нагрузка;
  • отсутствие либо недостаточный уровень разминки, заминки и растяжки;
  • переохлаждение;
  • новый тип используемых тренировочных движений.

Что делать, если в бассейне свело судорогой ногу

Судороги в процессе плавания возникают регулярно. Поэтому всем пловцам необходимо знать, почему сводит определенные группы мышц в воде и что делать, если это случилось.

Главные правила, которые касаются общего поведения при судорогах, следующие:

  • сохранять спокойствие и не паниковать;
  • попытаться быстро выйти из воды на сушу или бортик;
  • растянуть мышцу.

Что делать, если в бассейне свело мышцы голени

Попытаться успокоиться и добраться до суши. Затем мышцу необходимо натянуть пальцы стоп на себя рукой и пятку от себя, и размять (в это время вторая рука должна сильно массировать спазмированную мышцу). После того как судорога закончится, следует растянуть мышцу и приложить лед на 10-15 минут. В некоторых случаях достаточно просто опереться обеими стопами в дно бассейна (при условии несильной судороги и небольшой глубины) либо в бортик.

Смотрите видеосовет Елизоветы о правильной реакции человека на судорогу в бассейне

Заключение

Чтобы судороги в ногах при плавании не стояли на пути вашей любви к бассейну, старайтесь заниматься профилактикой заранее. Несколько простых упражнений, полноценное питание, питьевой режим - все это поможет избежать спазмов в воде. Если судороги возникают регулярно, стоит обратиться к врачу.

Читайте также:

Кто такая Елизавета Хорошко

Елизавета Хорошко - студентка Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого. Дипломированный специалист в области физического воспитания и спорта. Мастер спорта по морскому многоборью. Многократная чемпионка Украины по морскому многоборью в личном зачете. Бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете. Серебряный призер международного заплыва через Днепр на 10 км. Сертифицированный специалист по плаванию для новорожденных. Сертифицированный нутрициолог. На Youtube-канал "Плавай с Лизой" подписано 1750 человек. На канале более 50-ти видеороликов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости спорта плавание бассейн Шапочка для бассейна Судороги
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

01:05Мир
Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

23:48Мир
"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

23:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

Последние минуты жизни мужа Седокова попали на видео

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

В Москве найден мертвым муж Cедоковой: он оставил послание певице

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Даже с днем рождения не поздравила: Цымбалюк и его девушка публично оборвали связь

Селедка под шубой уже в прошлом: Клопотенко поделился новым рецептом салата

Селедка под шубой уже в прошлом: Клопотенко поделился новым рецептом салата

Последние новости

02:33

Судороги во время плавания в бассейне: причины и что делать

01:58

Кого из генералов могут ликвидировать следующим в РФ: названа новая цель

01:05

"Причастен к преступлениям": в США отреагировали на ликвидацию топ-генерала РФ

00:44

Германия может отправить миротворцев в Украину: названы условия

17 декабря, вторник
23:48

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев: СМИ узнали сроки и детали визита

Военных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - ГорбачВоенных из Европы разместят в тыловых регионах Украины, нападение РФ на них будет считаться войной с Западом - Горбач
23:07

"РФ тянет резервы, Кураховское направление сыпется": неутешительные детали от военного

23:00

Какой ваш идеальный партнер: тест, который расскажет, кто вам нужен в отношениях

22:52

Доллар второй день подряд бьет антирекорд: НБУ установил новый курс валют

22:37

"Наши пути немного разошлись": известная певица рассказала о своем браке

Реклама
22:37

Наследие советских "хрущевок": почему в СССР стелили исключительно паркет

22:36

Миллионы для победы: как ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский поддерживают Украину актуально

21:59

Угроза захвата Днепропетровской области: в ВСУ предупредили о новых планах РФ

21:55

"В один день": Дмитрий Дикусар сообщил о страшной потере - детали

21:47

Бойцы ВСУ рискуют оказаться в окружении, РФ "срезает" Времовский выступ - DeepStateВидео

21:08

Выдохнуть с облегчением: Укрэнерго изменило решение - свет не будут выключать

20:57

"Германия готова": в Берлине прокомментировали введение миротворцев в Украину

20:46

Зеленский сделал громкое заявление о мире и прекращении боевых действий

20:16

Как убрать суперклей с кожи рук: способ, который быстро поможетВидео

19:53

Мирные переговоры с РФ: у Зеленского назвали главное условие

19:50

Глаза на лоб от суммы: сколько Путин заплатил Ким Чен Ыну за солдат и вооружение

Реклама
19:42

В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

19:08

Графики отключения света возвращаются: какими будут ограничения 18 декабря

19:01

Почему Путин будет до последнего верить, что у него все идет по планумнение

18:56

Меган Маркл и принц Гарри показали новые фото своих детей

18:49

Зеленский сделал заявление о диалоге с Трампом и высмеял посредничество Орбана

18:47

Не США и не ЕС: стало известно, кто взял на себя военную поддержку Украины

18:20

Седокова устроила концерт и попала в больницу: профессионально рыдает

18:04

Корабль подал сигнал бедствия: третий танкер РФ за два дня попал в катастрофу

17:54

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманВидео

17:46

Россияне с северокорейцами третьи сутки штурмуют позиции на Курщине – Сырский

17:32

Придут беды и проблемы со здоровьем: что нельзя делать с ножом 18 декабря

17:03

"Просто отличная мишень": РФ не жалеет северокорейцев и бросает на "мясные штурмы"

16:51

Почти никогда не используют: для чего нужен крючок на дверце автомобиля

16:49

Два украинских фильма - в списке лучших картин года по версии киноинститута Британии

16:18

Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

16:08

Никогда не подведут: эксперт определил лучших для защиты собакВидео

16:00

Не просто имя: почему слово "Таня" в Польше вызывает недоумение и даже смех

15:53

Назвал Путина военным преступником: Бойко вышел с заявлением после допроса в СБУ

15:30

Как почистить сетку динамика на телефоне: простые лайфхаки работают на все 100

15:25

Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста

Реклама
15:13

НАПК не нашло у жены Жупанина подтверждений о легальности происхождения сотен тысяч долларов и евро актуально

15:00

Большинство водителей не догадывается: что означает дорожный знак "авто со стрелкой"

14:55

Украина может полностью закрыть небо от атак РФ: Зеленский объяснил, что нужно

14:46

Будут ли отменять в Киеве на Новый год комендантский час: сказали в КГВА

14:42

"Должен быть остановлен": Зеленский назвал одну из самых больших угроз для Украины

14:31

Военные КНДР странно реагируют на украинские дроны: в ЦПД объяснили причину

14:05

Предложения не было: в ОП прокомментировали идею Орбана по "рождественскому перемирию"

13:18

Расследование издевательств в 211 бригаде: подозрение получил командир воинской части

13:09

Три лучших рецепта удивительно вкусной кутьи: как правильно готовитьВидео

12:54

ВСУ перешли к обороне: Украина потеряла половину захваченных территорий на Курщине - СМИ

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять