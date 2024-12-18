Судороги во время плавания в бассейне: причины и что делать

Многие профессиональные пловцы и любители сталкивались с проблемой возникновения судорог в бассейне. Ощущения довольно неприятные. Почему воникают судороги и что с ними делать.

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Почему в бассейне сводит ноги судорогой / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Плавай с Лизой"

Кратко:

Что такое судорога

Основные причины возникновения судорог

Что делать, если в бассейне свело судорогой ногу

Что делать, если в бассейне свело мышцы голени

Судороги в ногах при плавании в бассейне или на открытой воде встречаются довольно часто. Мышечные спазмы длятся недолго, но неудобств и неприятных ощущений доставляют много. Что делать во время судороги - читайте в материале Главреда. Блогер-спортсменка Елизавета Хорошко рассказывает в своем Youtube-канале "Плавай с Лизой" о том, как реагировать на судорогу в бассейне.

Что такое судорога

Неприятный процесс представляет собой резкое непроизвольное мышечное сокращение – спазм. Болевой синдром, как правило, продолжается пару минут. После судороги дискомфорт в мышце может ощущаться несколько дней.

Обычно судороги возникают в:

стопах;

пальцах ног;

икроножных мышцах;

руках;

передней и задней поверхностях бедер.

Для судорог характерны резкое начало и сильная боль. При судорожном приступе происходит сокращение мышцы, "окаменение" уплотненного участка и болевой синдром. Чаще всего судороги возникают в нижней части ног – в икрах или стопах.

Почему в бассейне сводит ноги судорогой

Причины судорог в ногах в бассейне, озере или на море множество. Некоторые из них связаны с серьезными заболеваниями, а часть мышечных спазмов имеет другую природу возникновения.

Основные причины возникновения судорог:

эмоциональное перенапряжение;

физическое переутомление;

длительный перерыв между тренировками;

чрезмерная тренировочная нагрузка;

отсутствие либо недостаточный уровень разминки, заминки и растяжки;

переохлаждение;

новый тип используемых тренировочных движений.

Что делать, если в бассейне свело судорогой ногу

Судороги в процессе плавания возникают регулярно. Поэтому всем пловцам необходимо знать, почему сводит определенные группы мышц в воде и что делать, если это случилось.

Главные правила, которые касаются общего поведения при судорогах, следующие:

сохранять спокойствие и не паниковать;

попытаться быстро выйти из воды на сушу или бортик;

растянуть мышцу.

Что делать, если в бассейне свело мышцы голени

Попытаться успокоиться и добраться до суши. Затем мышцу необходимо натянуть пальцы стоп на себя рукой и пятку от себя, и размять (в это время вторая рука должна сильно массировать спазмированную мышцу). После того как судорога закончится, следует растянуть мышцу и приложить лед на 10-15 минут. В некоторых случаях достаточно просто опереться обеими стопами в дно бассейна (при условии несильной судороги и небольшой глубины) либо в бортик.

Смотрите видеосовет Елизоветы о правильной реакции человека на судорогу в бассейне

Заключение

Чтобы судороги в ногах при плавании не стояли на пути вашей любви к бассейну, старайтесь заниматься профилактикой заранее. Несколько простых упражнений, полноценное питание, питьевой режим - все это поможет избежать спазмов в воде. Если судороги возникают регулярно, стоит обратиться к врачу.

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Кто такая Елизавета Хорошко Елизавета Хорошко - студентка Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого. Дипломированный специалист в области физического воспитания и спорта. Мастер спорта по морскому многоборью. Многократная чемпионка Украины по морскому многоборью в личном зачете. Бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете. Серебряный призер международного заплыва через Днепр на 10 км. Сертифицированный специалист по плаванию для новорожденных. Сертифицированный нутрициолог. На Youtube-канал "Плавай с Лизой" подписано 1750 человек. На канале более 50-ти видеороликов.

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