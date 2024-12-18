Судороги во время плавания в бассейне: причины и что делать

Кратко:
- Что такое судорога
- Основные причины возникновения судорог
- Что делать, если в бассейне свело судорогой ногу
- Что делать, если в бассейне свело мышцы голени
Судороги в ногах при плавании в бассейне или на открытой воде встречаются довольно часто. Мышечные спазмы длятся недолго, но неудобств и неприятных ощущений доставляют много. Что делать во время судороги - читайте в материале Главреда. Блогер-спортсменка Елизавета Хорошко рассказывает в своем Youtube-канале "Плавай с Лизой" о том, как реагировать на судорогу в бассейне.
Что такое судорога
Неприятный процесс представляет собой резкое непроизвольное мышечное сокращение – спазм. Болевой синдром, как правило, продолжается пару минут. После судороги дискомфорт в мышце может ощущаться несколько дней.
Обычно судороги возникают в:
- стопах;
- пальцах ног;
- икроножных мышцах;
- руках;
- передней и задней поверхностях бедер.
Для судорог характерны резкое начало и сильная боль. При судорожном приступе происходит сокращение мышцы, "окаменение" уплотненного участка и болевой синдром. Чаще всего судороги возникают в нижней части ног – в икрах или стопах.
Почему в бассейне сводит ноги судорогой
Причины судорог в ногах в бассейне, озере или на море множество. Некоторые из них связаны с серьезными заболеваниями, а часть мышечных спазмов имеет другую природу возникновения.
Основные причины возникновения судорог:
- эмоциональное перенапряжение;
- физическое переутомление;
- длительный перерыв между тренировками;
- чрезмерная тренировочная нагрузка;
- отсутствие либо недостаточный уровень разминки, заминки и растяжки;
- переохлаждение;
- новый тип используемых тренировочных движений.
Что делать, если в бассейне свело судорогой ногу
Судороги в процессе плавания возникают регулярно. Поэтому всем пловцам необходимо знать, почему сводит определенные группы мышц в воде и что делать, если это случилось.
Главные правила, которые касаются общего поведения при судорогах, следующие:
- сохранять спокойствие и не паниковать;
- попытаться быстро выйти из воды на сушу или бортик;
- растянуть мышцу.
Что делать, если в бассейне свело мышцы голени
Попытаться успокоиться и добраться до суши. Затем мышцу необходимо натянуть пальцы стоп на себя рукой и пятку от себя, и размять (в это время вторая рука должна сильно массировать спазмированную мышцу). После того как судорога закончится, следует растянуть мышцу и приложить лед на 10-15 минут. В некоторых случаях достаточно просто опереться обеими стопами в дно бассейна (при условии несильной судороги и небольшой глубины) либо в бортик.
Смотрите видеосовет Елизоветы о правильной реакции человека на судорогу в бассейне
Заключение
Чтобы судороги в ногах при плавании не стояли на пути вашей любви к бассейну, старайтесь заниматься профилактикой заранее. Несколько простых упражнений, полноценное питание, питьевой режим - все это поможет избежать спазмов в воде. Если судороги возникают регулярно, стоит обратиться к врачу.
Читайте также:
- Как правильно выбрать шапочку для бассейна: ее виды, для чего она нужна
- Что взять с собой в бассейн новичку: что купить и с чего начать
- Не каждый день: сколько раз в неделю нужно мыться - врачи удивили ответом
Кто такая Елизавета Хорошко
Елизавета Хорошко - студентка Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого. Дипломированный специалист в области физического воспитания и спорта. Мастер спорта по морскому многоборью. Многократная чемпионка Украины по морскому многоборью в личном зачете. Бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете. Серебряный призер международного заплыва через Днепр на 10 км. Сертифицированный специалист по плаванию для новорожденных. Сертифицированный нутрициолог. На Youtube-канал "Плавай с Лизой" подписано 1750 человек. На канале более 50-ти видеороликов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред