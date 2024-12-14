Что взять с собой в бассейн новичку: что купить и с чего начать

Спорт – основа здорового образа жизни. Самый универсальный вид спорта – плавание. Важно знать, что взять с собой на самый первый плавательный заплыв.

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Лиза Хорошко советует, как выбрать очки для плавания / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала "Плавай с Лизой"

Кратко:

С чего начать занятия по плаванию

Подготовка необходимых вещей

Противопоказания к посещению бассейна

Забота о здоровье – бесценный вклад в будущее. Занятия в бассейне – отличный способ физической нагрузки и разрядки одновременно. Что взять с собой в бассейн новичку - читайте в материале Главреда. Блогер-спортсменка Елизавета Хорошко рассказывает в своем Youtube-канале "Плавай с Лизой", что нужно для первого визита в бассейн, как правильно выбрать очки для плавания, как выбрать шапочку для плавания и многое другое.

С чего начать занятия по плаванию

Для начала выберите подходящий бассейн. На что стоит обратить внимание?

Длина и глубина бассейна. Для новичков и тех, кто плохо плавает - это одно из основных условий. Обычно одна дорожка в длину составляет 25 или 50 метров. На начальных этапах плыть большую дистанцию может быть тяжело. Обратите внимание на разноуровневую глубину.

Наличие тренера или инструктора. На первых порах новичку может понадобиться помощь.

Наличие сушилок, фена. В некоторых бассейнах их нет, а идти с мокрой головой домой может быть опасно для здоровья. В таком случае надо уточнить – есть ли возможность брать с собой фен.

Итак, бассейн выбран, абонемент приобретен. Дело осталось за малым.

Подготовка необходимых вещей

Медицинская справка. В бассейн всегда требуется медицинская справка: и для ребенка, и для взрослого. В справке содержится информация о том, что вы или ваш ребенок не являетесь переносчиком инфекционных заболеваний и допущены в бассейн по состоянию здоровья. Медсправку может выдать бесплатно семейный врач. А в крупных спортивных коплексах работает штатный доктор. Он также может осмотреть пловца. Но за такую справку на месте придется заплатить.

Купальник или плавки. Для тренировок в бассейне женщинам лучше выбирать сплошные купальники, а мужчинам сделать выбор в пользу плавательных трусов. При выборе одежды для плавания нужно сделать упор на комфорт. В купальнике должно быть удобно, движения ничего не должно стеснять, отсутствие громоздких декоративных элементов.

Шапочка. Можете подобрать любой вариант, отталкиваясь от того, какой стиль плавания вы выберете. Если вы не планируете нырять "с головой" - выбирайте тряпочную. Она проста в использовании и легко надевается. Не боитесь намочить волосы и планируете полное погружение – лучше выбрать резиновую. Такой вариант более тяжело надеть, и есть вероятность немного повредить прическу. Кстати, во многих бассейнах, надетая на голову шапочка является обязательным условием посещения бассейна.

Очки. Если тренировки выходят за рамки "плыть по-собачьи", то данный аксессуар вам очень пригодится. В любом бассейне высокое содержание хлора и специальных химикатов. Для кожи они безвредны, а для чувствительной слизистой глаз могут быть серьезным испытанием. Блогер-спортсменка Елизавета Хорошко советует во время покупки очков, плотно приложить их без резинки к глазам. Если очки не упали, то, скорее всего, они не будут протекать, они вам подходят.

Смотрите видеосовет Елизоветы о выборе очков

Сменная обувь. Как правило, это резиновые шлепки.

Полотенце. В некоторых фитнес-клубах их предоставляют. Если такого бонуса нет, нужно брать свое.

Душевые принадлежности. Мыло, мочалка, шампунь. Правила любого плавательного бассейна гласят – "до" и "после" посещения бассейна необходимо помыться. Многие игнорируют пункт "до". Стоит понимать, что это в первую очередь гигиена и безопасность.

Ласты и ручные перепонки. Аксессуар необязательный. Но если вы захотите увеличить нагрузку на мышцы – это главный инструмент.

Несмотря на исключительную пользу для организма, плавание в бассейне имеет противопоказания.

Противопоказания к посещению бассейна

хронические заболевания на стадии обострения;

инфекционные болезни;

аллергия;

онкологические заболевания;

заболевания сердца;

кожные болезни, в том числе открытые раны, порезы, грибок, лишай;

туберкулез;эпилепсия;

гельминтоз.

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Кто такая Елизавета Хорошко Елизавета Хорошко - студентка Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого. Дипломированный специалист в области физического воспитания и спорта. Мастер спорта по морскому многоборью. Многократная чемпионка Украины по морскому многоборью в личном зачете. Бронзовый призер чемпионата мира в командном зачете. Серебряный призер международного заплыва через Днепр на 10 км. Сертифицированный специалист по плаванию для новорожденных. Сертифицированный нутрициолог. На Youtube-канал "Плавай с Лизой" подписано 1750 человек. На канале более 50-ти видеороликов.

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