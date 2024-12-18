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Как убрать очень сильный засор в унитазе: способ, о котором многие не знают

Андрей Ганчук
18 декабря 2024, 05:45
129
Вы узнаете, что делать, если забился унитаз и нет вантуза, когда попробуете простой способ, для которого нужны лишь скотч, бумага и ножницы.
Унитаз
Что делать, если забилась канализация в туалете, и как прочистить унитаз / Скриншот YouTube

Многим хорошо известно, что унитаз забивается не так часто, как трубы. Однако если это все же произошло, придется постараться, чтобы решить проблему. В такой ситуации возникает вопрос, как прочистить засор в унитазе в домашних условиях. Есть один оригинальный способ, который может помочь.

Автор YouTube-канала Mr. Top Experimenter показал, как очистить засор в унитазе при помощи скотча, ножниц и туалетной бумаги.

Как пробить засор в унитазе в домашних условиях

Понадобятся скотч или пищевая пленка

Поднимаем ободок и вытираем его туалетной бумагой насухо. Далее берем ножницы, скотч, и нарезаем его полосками, чтобы можно было заклеить весь верх унитаза.

Если нет скотча, можно взять пищевую пленку. Приклеивать нужно очень тщательно.

Прочищаем унитаз

Когда унитаз заклеен, нужно рукой понажимать на получившуюся пленку, чтобы создался эффект вакуума. Засор начнет откачиваться. Делаем так несколько минут.

Устранение засора

На видео можно заметить, как после пары таких движений засор уходит. После этого можно снимать скотч и помыть унитаз.

Смотрите видео, как прочистить унитаз дома без вантуза и подручными средствами:

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Что такое Mr. Top Experimenter?

Mr. Top Experimenter – украинский YouTube-канал, который посвящен экспериментам, тестам, лайфхакам, рецептам, здоровому образу жизни и фитнесу. У канала более 130 миллионов просмотров, указано в описании.

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