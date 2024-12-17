В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

Вы узнаете:
- Когда в Украину придет похолодание
- Где объявили мощное штормовое предупреждение
- Где синоптики прогнозируют снег и дождь
Погода в Украине 18 декабря будет более теплой, но дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили III уровень опасности.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 декабря в Украину придет похолодание. Однако погода еще не будет морозной. Будут сильные порывы ветра, поэтому следует одеваться теплее.
19-20 декабря снова потеплеет, а вот 20-21 декабря начнет температура воздуха снижаться. Вплоть до Рождества в Украине никаких особых морозов не предвидится.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Погода 18 декабря
В Украине 18 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день мокрый снег и дожди прогнозируют в восточных, северо-восточных, западных и центральных областях. Во многих областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра на Левобережье - 15-20 м/с.
"Температура на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +10
По данным meteoprog, 18 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до 0...+3 градусов.
Погода 18 декабря в Киеве
В Киеве 18 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.
"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.
Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
Вас также может заинтересовать:
- Штормовые порывы ветра и мокрый снег: синоптик предупредила о непогоде
- Мокрый снег, метели и мощный ветер: синоптики предупреждают о сильной непогоде
- Где в Украине потеплеет до +10: прогноз погоды на неделю
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред