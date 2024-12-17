В Украину идет похолодание: какие регионы будет засыпать снегом

Синоптики предупреждают о серьезной снеголавинной опасности в Закарпатской области.

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Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: Главред

Вы узнаете:

Когда в Украину придет похолодание

Где объявили мощное штормовое предупреждение

Где синоптики прогнозируют снег и дождь

Погода в Украине 18 декабря будет более теплой, но дождливой и снежной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность. Там объявили III уровень опасности.

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Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 18 декабря в Украину придет похолодание. Однако погода еще не будет морозной. Будут сильные порывы ветра, поэтому следует одеваться теплее.

19-20 декабря снова потеплеет, а вот 20-21 декабря начнет температура воздуха снижаться. Вплоть до Рождества в Украине никаких особых морозов не предвидится.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: ventusky

Погода 18 декабря

В Украине 18 декабря будет облачно с прояснениями. В этот день мокрый снег и дожди прогнозируют в восточных, северо-восточных, западных и центральных областях. Во многих областях будет гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра на Левобережье - 15-20 м/с.

"Температура на западе и юге страны ночью 1-6° тепла, днем 4-9°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +10

По данным meteoprog, 18 декабря в Украине будет холоднее. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +6...+10 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до 0...+3 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: meteoprog

Погода 18 декабря в Киеве

В Киеве 18 декабря будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла; в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 2-4°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что будут снег и мороз -7 градусов - стало известно, в каких областях Украины в выходные будет холоднее всего. Дожди с мокрым снегом накроют лишь часть Украины, кое-где будут ночные морозы.

Погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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