Угроза захвата Днепропетровской области: в ВСУ предупредили о новых планах РФ

Важно:
- Враг пытается захватить Великую Новоселку Донецкой области
- РФ может планировать заход в Днепропетровскую область
Армия страны-оккупанта РФ пытается захватить Великую Новоселку Донецкой области, заявил начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артбригады ВСУ Богдан Петренко.
Как подчеркнул он в эфире телеканала "Мы - Украина", не исключено, что у россиян есть планы по атаке на Днепропетровскую область.
Украинский офицер пояснил, что это огромный узел, открывающий врагу возможности для дальнейшего наступления в нескольких направлениях.
"Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада – Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах заход и в Днепропетровскую область – с целью давления на Украину или захвата в целом", – добавил Петренко.
Напомним, в ВСУ назвали новые цели РФ после Покровска. В Донецкой област россияне еще имеют тактическое преимущество, напомнил Иван Тимочко.
Как сообщалось ранее, россияне захватили еще один населенный пункт под Покровском. Отмечается, что оккупанты захватили поселок Птичье. Также враг продвинулся далее.
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Что такое 48-я отдельная артиллерийская бригада (48 ОАБр)?
48-я отдельная артиллерийская бригада (48 ОАБр) - соединение в составе Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду, которое по состоянию на конец февраля 2023 года сформировалось полностью. Первые боевые подразделения 48 ОАБр стали в бой в январе 2024 года на Запорожском направлении. Впоследствии артиллеристы бригады участвовали в боевых действиях практически на всех участках фронта.
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