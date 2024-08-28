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"Обломки украшают донецкие пейзажи": ВСУ сбили российский самолет Су-25

Анна Ярославская
28 августа 2024, 08:52
113
Точным выстрелом из ПЗРК наши воины приземлили Су-25. Теперь он "догорает в степях украинского Донбасса".
ВСУ сбили российский Су-25
ВСУ сбили российский Су-25 / Коллаж: Главред, фото: t.me/ombr_28,Khortytsky_wind

Военные подразделения ПВО 28-й ОМБр сбили очередной российский штурмовик Су-25 на Краматорском направлении на Донбассе.

Как сообщает Telegram-канал Хортицкий ветер и канал 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, самолет РФ пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины.

"Воины-зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точным выстрелом из ПЗРК приземлили очередной Су-25", - говорится в сообщении.

видео дня

"С сегодняшнего дня в российской штурмовой авиации стало на один самолет меньше. Его обломки украшают донецкие пейзажи. Поздравляем Рыцарскую бригаду с открытием счета по сбитым российским "грачам", - добавляет "Хортицкий ветер".

Бойцы 28-й ОМБр добавили, что судьба экипажа российского самолета пока неизвестна.

"Однако мы точно знаем, что одной проблемой для пехоты меньше", - добавили защитники Украины.

Смотрите видео - ВСУ сбили российский самолет Су-25 на Краматорском направлении:

Скриншот

Как сообщал Главред, это не первый российский самолет, который удалось сбить воинам ВСУ. В частности, 28 июня военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью.

7 июля стало известно, что еще один российский Су-25 долетался - самолет сбили на Донбассе.

Су-25 инфографика
Что известно о самолете Су-25 / Инфографика: Главред

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