'Грач' долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областью

В Нацгвардии опубликовали видео с моментом уничтожения российского штурмовика Су-25 из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

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В Нацгвардии опубликовали видео момента уничтожения самолета РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Нацгвардия Украины

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии, опубликовав соответствующее видео.

"Гвардейцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский самолет был поражен военнослужащими 31-й бригады Нацгвардии Украины с применением переносного ЗРК "Игла".

видео дня

"Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - резюмировали в пресс-службе Нацгвардии отметив оперативность и профессионализм расчета ПЗРК 31-й бригады НГУ.

Смотрите видео с моментом уничтожения российского Су-25:

Фото: скриншот

Самолет Су-25 Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели. Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.

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