'Грач' долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областью

Военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российский штурмовик Су-25 в небе над Донецкой областью. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии, опубликовав соответствующее видео.
"Гвардейцы обнаружили вражеский Су-25, известный также под названием "Грач", совершавший боевой вылет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский самолет был поражен военнослужащими 31-й бригады Нацгвардии Украины с применением переносного ЗРК "Игла".
"Метким выстрелом штурмовик Су-25 был сбит", - резюмировали в пресс-службе Нацгвардии отметив оперативность и профессионализм расчета ПЗРК 31-й бригады НГУ.
Смотрите видео с моментом уничтожения российского Су-25:
Самолет Су-25
Су-25 - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды.
Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также маловысотные воздушные, медленные цели.
Ориентировочная стоимость такого штурмовика равна 11 млн долларов.
Уничтожение авиации РФ - что известно об уничтожении российского А-50
Напомним, как ранее сообщал Главред, заместитель начальника штаба 10-го командования противовоздушной и противоракетной обороны Армии США, полковник Розанна Клементе заявила, что Украина могла сбить российский самолет А-50 над Азовским морем используя системы ПВО, которые были переданы союзниками.
11 июня Истребитель-бомбардировщик модели "Су-34" РФ разбился в горах в Северной Осетии. Члены экипажа не выжили. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны РФ.
8 июня 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по российскому аэродрому "Ахтубинск" Архангельской области РФ, который находится в 589 километрах от украинской границы. В результате операции был поражен самый современный российский истребитель Су-57. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
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