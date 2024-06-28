Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

Документ могут прислать заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по истечении 60 дней для уточнения учетных данных.

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Повестки будут доставляться по почте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении от 25 июня 2024 г. № 747.

Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

Норма об "уведомлении о вручении" включена в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведения воинского учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

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Стоит заметить, что документ могут прислать заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по истечении 60 дней для уточнения учетных данных. Это позволяет подтвердить получение через почтового оператора.

Повестка также может быть подтверждена:

датой получения лицом, что подтверждается документами от почтового оператора;

датой отказа от получения почтового отправления или отсутствием лица по адресу его места жительства, сообщенной ТЦК.

Обновление военно-учетных данных в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете министров Украины? Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине расширили список категорий военнообязанных, которые подлежат бронированию. Чиновники Кабмина подробно объяснили, кто попадет под это решение.

Военнообязанные украинцы, которые длительное время проживают за границей, могут стать на воинский учет без личного визита в ТЦК и СП. Кабмин разрешил мужчинам за рубежом становиться на учет в консульствах.

Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть 1 миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

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