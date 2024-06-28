УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

Мария Николишин
28 июня 2024, 11:12
56
Документ могут прислать заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по истечении 60 дней для уточнения учетных данных.
Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали
Повестки будут доставляться по почте / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кабинет министров внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи относительно оповещения призывников, военнообязанных и резервистов. Об этом говорится в постановлении от 25 июня 2024 г. № 747.

Согласно документу, повестка или другой документ о вызове в территориальные центры комплектования и социальной поддержки "может быть направлена заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

Норма об "уведомлении о вручении" включена в другие нормативные документы, в частности, в Порядок организации и ведения воинского учета призывников и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу.

видео дня

Стоит заметить, что документ могут прислать заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении по истечении 60 дней для уточнения учетных данных. Это позволяет подтвердить получение через почтового оператора.

Повестка также может быть подтверждена:

  • датой получения лицом, что подтверждается документами от почтового оператора;
  • датой отказа от получения почтового отправления или отсутствием лица по адресу его места жительства, сообщенной ТЦК.
Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали
Обновление военно-учетных данных в Украине / Инфографика: Главред

Что известно о Кабинете министров Украины?

Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине расширили список категорий военнообязанных, которые подлежат бронированию. Чиновники Кабмина подробно объяснили, кто попадет под это решение.

Военнообязанные украинцы, которые длительное время проживают за границей, могут стать на воинский учет без личного визита в ТЦК и СП. Кабмин разрешил мужчинам за рубежом становиться на учет в консульствах.

Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть 1 миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Кабмин повестка ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:58 Мир
"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

10:44 Мир
РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка

РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка

10:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря 10796

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил 5589

Как лучше всего точить ножи: простые советы, которые спасут массу времени и сил

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом 4122

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко 2025

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

Последние новости

11:31

Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действий

11:12

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

10:58

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:50

Кейт Мосс рухнула с каблуков и не могла дойти до машины

10:44

"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

Запад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – ЖдановЗапад поставил на победу Украины, Южная Корея способна завалить ВСУ вооружениями – Жданов
10:31

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - страх и стресс, Обезьянам - расходы

10:29

Как узнать размер кольца - самые простые методы

10:26

30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске: в Forbes сказали, что их ждет

10:04

Венгрия поставила ультиматум Украине и заявила о правах на все Закарпатье - СМИ

Реклама
10:01

РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка

09:42

Победа Трампа приведет к Третьей мировой войне: Байден ошеломил заявлением

09:37

"Есть доказательства": судья предъявил обвинения принцу Гарри

09:21

Что посмотреть на Нетфликс: топ-10 фильмов и сериалов

09:00

Война в Украине затянется до 2029 года, но активные бои завершатся в 2025-м – астролог Влад РоссВидео

08:55

Часть украинцев всегда будет со светом: отключения отменят в ряде регионов - Укрэнерго

08:36

Влад Яма вспомнил украинский язык на концерте Монатика в США - что случилось

08:28

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить

08:10

Почему Путин выпрашивает у Ким Чен Ын войска?мнение

08:00

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

07:57

"Условия по Украине неприемлемы: Трамп не поддержал "мирный" план Путина

Реклама
07:11

"Украина не выиграет войну": Трамп сделал скандальное заявление на дебатах с Байденом

06:10

Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 6082 за 19 секунд

04:50

"Смерть пережить легче". Харчишин рассказал о тяжелой болезни сына

04:15

Загадка для тех, у кого "орлиное зрение": надо найти иголку в стоге сена за 8 секунд

03:33

Что будет, если Китай нападет на Тайвань: Жданов заявил о напряженной ситуации

02:52

Ремонт влетит в копеечку: где нельзя ставить микроволновку - популярная ошибкаВидео

02:16

21-летняя дочь Била Гейтса подтвердила роман с внуком легендарного музыканта

01:46

О чем Путин попросил Ким Чен Ына: Жданов раскрыл детали

00:14

"Почти скелет": Анджелина Джоли весит шокирующие 44 килограмма

00:11

Бешенные потери РФ: в мае враг ежедневно терял тысячу солдат - NYT

27 июня, четверг
23:52

Они что-то нашли: мать Кардашьян в слезах рассказала о результате медицинского исследования

23:15

В доме был ребенок: РФ впервые ударила по Харькову мощной бомбой ФАБ-500ФотоВидео

22:54

"Когда я захочу это сделать": Каменских сделала серьезное заявление про развод

22:32

Забрали телефон и ноутбук: к экс-замглавы ОП пришли с обысками

22:22

Почему вибрирует руль в машине: женщина предупредила о серьезной проблеме в автоВидео

22:12

США хотять отправить в Украину 8 систем Patriot из Израиля - FT

21:58

Бригада уничтожена на 95%: ситуация на Запорожском направлении для РФ ужасная - АТЕШ

21:44

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

21:19

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Реклама
21:17

Красавица "Хак Ту": Сеть покорил новый мем - девушка стала популярной благодаря 1 фразеВидео

20:27

Обновление данных: в Минобороны жестко высказались о продлении сроков

19:47

Шольц потребовал от Евросоюза больше денег на украинских беженцев

19:43

Ситуация на фронте кардинально изменится: РФ готовит новое наступление - Андрющенко

19:00

Синоптики предупреждают об опасности: какой будет погода в Украине в ближайшее время

18:51

В ПАСЕ проголосовали за новые выплаты для беженцев-украинцев : кому обещают деньги

18:47

Союз потребителей коммунальных услуг требует заставить главу Укрэнерго декларировать состояние

18:34

Наступление на Харьковщине грозит для РФ катастрофой: враг идет на крайние меры - Bild

18:33

Популярный украинский актер-воин женился: трогательная история предложения

18:22

Графики отключения света на 28 июня: как часто будут выключать электроэнергию

^
Мобилизация в Украине
На одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять