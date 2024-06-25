Изменение сроков обновление данных в ТЦК: в Минобороны дали окончательный ответ

В Сети появилась информация о том, что Министерство обороны внезапно изменило сроки обновления данных в ТЦК и СП для военнообязанных. Соответствующее решение якобы подписал министр обороны Рустем Умеров. Документ на своей странице в Фейсбук опубликовал народный депутат Украины Владимир Арьев.
В тексте документа говорится, что Минобороны поддержало законопроект №11305 об увеличении сроков обновления данных. Теперь у военнообязанных есть не 60 дней, а 150.
"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", - написал Арьев.
Увеличили сроки для обновления данных или нет - ответ Умерова
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ведомство не поддерживает законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК. Крайней датой остается 16 июля 2024 года. Об этом сообщает Украинская правда.
"В Министерстве обороны Украины, в пределах компетенции, с учетом проведенного анализа уточнения данных гражданами Украины через электронный кабинет, центры предоставления административных услуг и путем личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, дополнительно проработан проект Закона Украины "О внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" относительно продления срока обновления военно-учетных данных", регистрационный № 11305 от 29.05.2024, поданный народным депутатом Украины Арьевым В.И. и другими народными депутатами Украины, который не поддерживается", - говорится в тексте документа.
Министр просит оставить без рассмотрения предыдущее письмо Минобороны.
Обновление данных в ТЦК - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, военнообязанные были обязаны до 16 июля обновить свои персональные данные. Также известно, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦПАУ.
В то же время, сотрудники Национальной полиции имеют право принудительно доставлять людей, находящихся в розыске, в ТЦК и СП (в просторечии - военкоматы) в порядке административного задержания.
Кроме того, пока нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных.
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