Продлят ли срок обновления данных в ТЦК для военнобязанных: в Раде поставили точку

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский максимально детально ответил, продлят ли срок для обновления данных военнобязанных.

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Мобилизация 2024 в Украине - продлят ли срок обновления данных / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

На данный момент нет никаких веских оснований для продления времени, которое дается военнообязанным украинцам, для обновления своих военно-учетных данных. Об этом рассказал в интервью РБК-Украина член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке и народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Как говорит нардеп, замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко недавно предоставила комитету статистику по теме. И, согласно ней, в период с 18 мая по 3 июня 2024 года свои данные обновили более 1,5 миллиона украинцев. Из них 1,3 миллиона сделали это с помощью приложения "Резерв+", 117 тысяч – через ЦНАП, 90 тысяч – через ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы).

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"То есть такая динамика позволяет быть уверенным, что если граждане хотят – то у них есть все возможности вовремя обновить свои военно-учетные данные. То есть динамика не указывает на необходимость продления этого срока", —подытожил Вениславский.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

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