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Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС

Алексей Тесля
8 июня 2024, 14:41
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Расширяется перечень субъектов, которые могут бронировать всех военнообязанных.
Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС
В Украине уточнили порядок бронирования / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.

"Военнообязанные …. подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности (ВУС)", – говорится в обновленном порядке бронирования, утвержденном постановлением Кабинета министров №650.

При этом ранее бронирование дефицитных ВУС возможно было только для руководителей критически важных предприятий и их заместителей, а также в отдельных отраслях.

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Помимо того документ несколько расширяет перечень субъектов, которые могут бронировать всех военнообязанных, а не только до 50%. Например, речь идет о строителях фортификаций, протезистах.

Кроме того, лимит на количество забронированных работников отсутствует у следующих организаций:

  • специализированных учреждений ООН;
  • иностранных дипломатических учреждений в Украине и украинских дипломатических учреждениях за рубежом;
  • представительствах международных организаций, являющихся критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
  • международных судебных органов;
  • украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за деньги международных партнеров (в том числе Общества Красного Креста Украины, а также представительств донорских учреждений);
  • исполнителей проектов международной технической помощи.

Также, согласно опубликованному оппозиционным депутатом документу, право на отсрочку получают все конечные бенефициары критически важных предприятий и члены наблюдательных советов стратегически важных предприятий с активами или годовым доходом от 200 млн грн, а также особо важных с активами от 2 млрд грн или годовым доходом от 1,5 млрд грн.

Постановления также содержит нововведение о подаче списков для бронирования через "Дию".

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.

Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.

Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.

Инфографика закона о мобилизации
/ фото: Главред

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мобилизация Кабмин война России и Украины
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