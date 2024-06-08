Бронь от мобилизации: Кабмин расширил резервирование дефицитных ВУС

Кабинет министров обновил утвержденный в январе 2023 года постановлением №76 порядок бронирования военнообязанных сотрудников, увеличив максимальный срок такого бронирования с 6 до 12 мес.
"Военнообязанные …. подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности (ВУС)", – говорится в обновленном порядке бронирования, утвержденном постановлением Кабинета министров №650.
При этом ранее бронирование дефицитных ВУС возможно было только для руководителей критически важных предприятий и их заместителей, а также в отдельных отраслях.
Помимо того документ несколько расширяет перечень субъектов, которые могут бронировать всех военнообязанных, а не только до 50%. Например, речь идет о строителях фортификаций, протезистах.
Кроме того, лимит на количество забронированных работников отсутствует у следующих организаций:
- специализированных учреждений ООН;
- иностранных дипломатических учреждений в Украине и украинских дипломатических учреждениях за рубежом;
- представительствах международных организаций, являющихся критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения;
- международных судебных органов;
- украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за деньги международных партнеров (в том числе Общества Красного Креста Украины, а также представительств донорских учреждений);
- исполнителей проектов международной технической помощи.
Также, согласно опубликованному оппозиционным депутатом документу, право на отсрочку получают все конечные бенефициары критически важных предприятий и члены наблюдательных советов стратегически важных предприятий с активами или годовым доходом от 200 млн грн, а также особо важных с активами от 2 млрд грн или годовым доходом от 1,5 млрд грн.
Постановления также содержит нововведение о подаче списков для бронирования через "Дию".
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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Напомним, граждане Украины, которые находились за границей более 3 месяцев, обязаны до 16 июня лично стать на воинский учет в ТЦК. Постановлением Кабмина №563 установлено, что это обязательно для мужчин, которые были сняты с воинского учета из-за выезда за границу.
Также Кабмин планирует отсрочить постановку на учет 17-летних украинцев, которые находятся за границей. Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что сейчас Минобороны требует их возвращения для воинского учета, но правительство понимает, что это лишь увеличит нагрузку на ТЦК и не поможет мобилизации.
Как сообщал Главред, украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта. Новые правила вступят в силу 30 июня.
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