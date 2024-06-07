Без этого документа паспорт не выдадут: что нужно знать украинцам за рубежом

Изменения касаются порядка оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе похищенного или утраченного.

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Украинские мужчины смогут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетных документов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Граждане Украины, которые уже достигли призывного возраста, смогут получить паспорт за границей только при наличии военно-учетных документов. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №648 от 4 июня 2024 года.

Кабмин согласовал реализацию экспериментального проекта, направленного на предоставление административных услуг в сфере миграции за пределы Украины. Изменения касаются порядка оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе похищенного или утраченного.

"Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, должны иметь военно-учетные документы для получения паспорта Украины или загранпаспорта", - говорится в постановлении. видео дня

Отмечается, что новые правила вступят в силу 30 июня и будут действовать до принятия закона об административных услугах для граждан Украины за рубежом, но не дольше 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.

Закон о мобилизации / инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках всеобщей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

Кроме того, в Раде выступили с предложением дать бизнесу возможность бронировать сотрудников от мобилизации за ежемесячный денежный взнос в районе 20 тысяч грн за каждого.

В то же время, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин конкретно и четко объяснил, что ожидает "ограниченно годных" после вступления в силу нового закона.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

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