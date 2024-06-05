Вернуться в Украину и пойти в ТЦК: новое требование для 17-летних юношей - детали

Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет, говорит спикер Минобороны.

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Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Украинские юноши, которым исполнилось 17 лет и которые находятся за границей, должны вернуться в Украину и стать на воинский учет в ТЦК или СП. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Единые новости".

"Юноши, которым исполнилось 17 лет, должны стать на воинский учет. Такое требование есть. И оно касается и тех, кто находится за рубежом. Если эти люди будут сохранять гражданство Украины и связывают свое будущее с нашей страной, то, очевидно, это стоит сделать", - пояснил Лазуткин.

Он также ответил на вопрос, могут ли такие украинцы стать на воинский учет дистанционно - через мобильное приложение "Резерв+". В частности, представитель Минобороны отметил, что в указанном приложении этого сделать нельзя.

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"Стать на учет надо в ТЦК и СП", - подчеркнул Лазуткин.

Закон о мобилизации / инфографика: Главред

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, депутаты ВР хотят внести правки в закон, согласно которому призывной возраст в рамках всеобщей военной мобилизации в Украине снижен с 27 до 25 лет.

Кроме того, в Раде выступили с предложением дать бизнесу возможность бронировать сотрудников от мобилизации за ежемесячный денежный взнос в районе 20 тысяч грн за каждого.

В то же время, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин конкретно и четко объяснил, что ожидает "ограниченно годных" после вступления в силу нового закона.

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