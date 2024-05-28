ТЦК будут присылать повестки 17-летним украинцам: объяснение Сухопутных войск

Отправка повесток не имеет отношения к мобилизационным мероприятиям, которые продолжаются в Украине, отметили в Сухопутных войсках.

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17-летние юноши могут получить повестку от ТЦК / Коллаж: Главред, фото: УП, Telegraf

В Украине 17-летним юношам будут присылать повестки. Их получат только те украинцы, которые не встали на воинский учет в течение определенного периода. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск.

"В соответствии со статьей 14 Закона "О воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января - марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет. Взятие граждан Украины на воинский учет призывников осуществляется в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по месту жительства", - отметили в сообщении.

Для поступления на воинский учет юношам необходимо лично посетить ТЦК и СП, предъявив необходимые документы. Если лицо не встало на учет в указанный период, ему присылают повестку.

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"Юноши, которые по определенным причинам не стали на воинский учет, оповещаются по месту регистрации с помощью повесток, для прибытия в ТЦК и постановки на воинский учет", - отметили в Сухопутных войсках.

Пресс-служба также подчеркнула, что постановка на воинский учет не имеет никакого отношения к мобилизационным мероприятиям, которые сейчас проводятся в Украине.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - обновление данных военнообязанными

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Что известно о законе о мобилизации / Інфографіка: Главред

Также если военнообязанный не обновит свои учетные данные в течение двух месяцев, то есть до 18 июля, полиция может его задержать и доставить в ТЦК. Однако здесь есть определенные нюансы.

Как сообщал Главред, система онлайн-учета военнообязанных "Оберіг" собирает данные из различных реестров, в частности налогоплательщиков, что позволяет ТЦК находить работодателей военнообязанных и организовывать их визиты в военкоматы. Об этом сообщил подполковник Павел Литвин.

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