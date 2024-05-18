Будут ли присылать повестки через 'Резерв+' и электронную почту: объяснение Минобороны

В приложении "Резерв+" авторизовались 287 тысяч граждан, это в 50 раз больше, чем количество визитов в ТЦК, рассказала Екатерина Черногоренко.

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137 тысяч граждан обновили свои данные в Резерв+ / Колаж: Главред, фото: УП, ua.depositphotos.com, t.me/ministry_of_defense_ua

Приложение "Резерв+" не будет использоваться для отправки повесток военнообязанным. На электронную почту их также не будут отправлять. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, законодательство не предусматривает оповещения граждан через электронную повестку.

"То есть способ оповещения граждан не менялся. В приложении по состоянию на сейчас точно никому не придет повестка. Мы работаем над тем, чтобы граждане могли увидеть именно информацию о себе из "Оберега" и могли выполнить свой законный долг - обновить данные", - заявила Черногоренко. видео дня

Чиновница также подчеркнула, что главное назначение приложения "Резерв+" - это возможность граждан обновить свои данные онлайн. Черногоренко рассказала, что по состоянию на 18:00 18 мая в приложении "Резерв+" это сделали 137 тысяч граждан.

"137 тысяч граждан обновили свои данные онлайн. И в целом в приложении мы видим 287 тысяч успешных авторизаций. Это в 50 раз больше, чем визитов в центры предоставления административных услуг", - отметила она.

Кто такая Екатерина Черногоренко? Черногоренко Екатерина Леонидовна - заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Училась в Национальном университете "Одесская юридическая академия" (год выпуска - 2008 год) и Национальном университете "Киево-Могилянская академия" (год выпуска - 2022 год). В 2022 году, с началом полномасштабной войны, работала над усилением технологической составляющей обеспечения Сил безопасности и обороны. В июле 2022 года инициировала запуск и возглавила проект Армия Дронов. С 2023 года - советник Вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министра цифровой трансформации Украины (на общественных началах). 27 сентября 2023 года Кабинет Министров Украины назначил Екатерину Черногоренко заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, говорится на сайте Минобороны.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном кабинете в течение 60 дней.

Также Минобороны запустило мобильное приложение "Резерв+", в котором будет содержаться QR-код для военнообязанных. С 18 мая по 16 июля мужчины в возрасте 18-60 лет могут обновить свои данные через это приложение.

Как сообщал Главред, Министерство иностранных дел возобновило предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом с 18 мая. Теперь для получения этих услуг нужно иметь военно-учетный документ в бумажном или электронном виде.

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