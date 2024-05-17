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Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает

Руслана Заклинская
17 мая 2024, 16:24
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Новое мобильное приложение "Резерв+" позволит военнообязанным обновить свои данные без посещения ТЦК, пояснили в Минобороны.
Минобороны запустило приложение 'Резерв+' для военнообязанных: как оно работает
В Украине запустили приложение для военнообязанных Резерв+ / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

В Украине запустили новое мобильное приложение для военнообязанных под названием "Резерв+". В нем будет содержаться QR-код, который будет указывать на статус военнообязанного, призывника или резервиста. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В ведомстве напомнили, что с 18 мая по 16 июля включительно все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные. По словам Минобороны, это можно сделать в приложении "Резерв+"

"Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", - говорится в сообщении.

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Приложение можно загрузить на смартфон с 18 мая через App Store и Google Play Market. После установки приложения необходимо авторизоваться через BankID и заполнить необходимые поля: номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

После обновления данных в "Резерв+", военнообязанные смогут видеть информацию о себе из реестра "Оберіг".

"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже", - отметили в Минобороны.

Кроме этого, с 18 мая в приложении "Резерв+" также появится QR-код. Его смогут отсканировать представители власти и мгновенно получить информацию о статусе человека как военнообязанного, призывника или резервиста.

Инфографика закона о мобилизации
Что известно о новом законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. В соответствии с ним, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном кабинете в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

Также Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Работники критически важных предприятий ТЭК и ИТ теперь будут бронироваться без ограничений. Согласно постановлению от 14 мая 2024 г. № 555, это касается всех военнообязанных работников топливно-энергетического комплекса и предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги, независимо от воинского звания, возраста и специальности.

Кроме этого, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.

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