Минобороны запустило приложение 'Резерв+' для военнообязанных: как оно работает

В Украине запустили новое мобильное приложение для военнообязанных под названием "Резерв+". В нем будет содержаться QR-код, который будет указывать на статус военнообязанного, призывника или резервиста. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
В ведомстве напомнили, что с 18 мая по 16 июля включительно все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные. По словам Минобороны, это можно сделать в приложении "Резерв+"
"Резерв+ предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберег. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", - говорится в сообщении.видео дня
Приложение можно загрузить на смартфон с 18 мая через App Store и Google Play Market. После установки приложения необходимо авторизоваться через BankID и заполнить необходимые поля: номер телефона, электронную почту и адрес проживания.
После обновления данных в "Резерв+", военнообязанные смогут видеть информацию о себе из реестра "Оберіг".
"Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Такое направление может быть выписано в случае необходимости позже", - отметили в Минобороны.
Кроме этого, с 18 мая в приложении "Резерв+" также появится QR-код. Его смогут отсканировать представители власти и мгновенно получить информацию о статусе человека как военнообязанного, призывника или резервиста.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. В соответствии с ним, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦПАУ или в электронном кабинете в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.
Также Кабинет министров внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Работники критически важных предприятий ТЭК и ИТ теперь будут бронироваться без ограничений. Согласно постановлению от 14 мая 2024 г. № 555, это касается всех военнообязанных работников топливно-энергетического комплекса и предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги, независимо от воинского звания, возраста и специальности.
Кроме этого, 4 мая, вступили в силу новые нормы, изменяющие положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины. Отныне отменен статус "ограниченно годный", и мужчин будут делить на "годных" и "непригодных". Военнообязанные будут иметь 9 месяцев, чтобы пройти повторную ВВК и получить новое заключение относительно своего статуса.
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