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До 5 лет тюрьмы и блокировка счетов: что будет, если не обновить данные в ТЦК

Юрий Берендий
15 мая 2024, 16:28
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В Украине с 18 мая будет изменен порядок и правила проведения мобилизации и воинского учета. Главред выяснил, что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП.
До 5 лет тюрьмы и блокировка счетов: что будет, если не обновить данные в ТЦК
Что будет если не обновить данные в ТЦК - какие штрафы за игнорирование повестки / Колаж Главред, фото: УНИАН, pexels

18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации. По новому закону, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны обратиться в ТЦК и СП, ЦПАУ для уточнения и обновления военно учетных данных. Кроме того, будет возможность обновления данных в электронном режиме. О том, что будет, если игнорировать обновление данных и повестки в ТЦК и СП рассказал в своем YouTube адвокат Игорь Ясько.

Что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП

По его словам, новый закон о мобилизации в Украине обязывает всех мужчин явиться в ТЦК и там обновить свои данные или стать на воинский учет.

"То есть 60 дней выделяется для того, чтобы мы явились в ТЦК и обновили свои данные. Если в течение 60 дней человек не появляется в ТЦК и не обновляет свои данные, тогда центр комплектования обращается в правоохранительные органы, это в полицию, и тогда полиция должна установить где проживает лицо, установить его данные, идентифицировать и обязать", - указывает он.

То есть, по словам адвоката в случае неявки в ТЦК и СП в течение 60-ти дней после 18 мая полиция начинает локальный розыск мужчины, который не появился для обновления данных.

"Потом эти правоохранительные органы могут вас остановить. Установив, что вы не явились (в ТЦК и СП - ред.) и есть запрос на розыск, могут обязать вас обратиться в ТЦК, для того, чтобы обновить свои данные или стать на воинский учет", - добавляет Игорь Ясько.

Смотрите видео о том, что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП:

Юрист отмечает, что после этого ТЦК и СП направляет требование обязывает вас появиться для обновления данных.

"То есть 60 дней было добровольно, а это требование обязывающего действия появиться в течение 10 дней в ТЦК и обновить свои данные. Если же вы этого также не делаете, то потом на вас ТЦК должна обращаться в суд с иском об ограничении ваших прав. Это, как правило, в управлении транспортными средствами. Или также (вы можете - ред.) получить штраф в сумме 25 тысяч гривен, то есть и ограничение в управлении транспортных средств, и плюс штраф 25 тысяч гривен. Если же вы получите штраф и не оплатите 25 тысяч гривен, тогда вас ограничат и в управлении транспортными средствами, и соответственно заблокируют все счета", - говорит адвокат.

Игорь Ясько указывает на то, что уже после этого, происходит объявление в розыск.

"После этого вас уже могут остановить, например на блокпосту, и уже полицейские или представители ТЦК доставят вас принудительно в ТЦК", - указывает он.

Кто такой Игорь Ясько

Ясько Игорь - адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер юридической компании "Winner", руководитель практики безопасности бизнеса. Член Совета Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, юридический партнер Общественного союза "Международный Киевский клуб партнерских палат".

Какой штраф за необновление данных в ТЦК и СП

Кроме того, в Верховной Раде отметили, что военнообязанные, которые уже получили несколько штрафов за нарушение правил воинского учета и закона о мобилизации в Украине могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Подробности нововведения в комментарии для ТСН.ua рассказала народный депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

"Нужно понимать поэтапность применения штрафов. Сначала накладывается административный штраф. Если нарушитель не платит его, то военнообязанному может быть выписан второй штраф, больше предыдущего. Для физических лиц речь идет о суммах от 17 тыс. грн. до 25 тыс. грн", - говорит Ирина Фриз.

Кто такая Ирина Фриз?

Ирина Васильевна Фриз (род. 25 сентября 1974, Евпатория, Крымская область) - украинский политик, народный депутат Украины VIII и IX созывов. Член партии "Европейская Солидарность", пишет Википедия.

С мая 2023 года является членом Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, в ноябре того же года инициировала вопрос о снятии Безуглой с должности председателя подкомитета по гражданскому надзору и контролю.

Есть ли уголовная ответственность за необновление данных в ТЦК и СП

Ирина Фриз добавила, что в случае неуплаты штрафов за нарушение правил воинского учета, игнорирование необходимости обновления учетных данных после уплаты штрафа, лицо подпадает под уголовную ответственность за нарушение закона о мобилизации.

Фраз указывает на то, что это считается уклонением от мобилизации, а не простым нарушением воинского учета, и, соответственно, за это может быть наложено наказание от 3 до 5 лет лишения свободы в условиях военного положения, как это предусмотрено действующим законодательством.

мобилизация инфографика
Что изменится в законе о мобилизации с 18 мая / Инфографика: Главред

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