И прогноз погоды не нужен: какие растения предвещают дождь

Летом, особенно в жаркую погоду, сельские жители и дачники пристально следят за небом, ведь долгожданные осадки влияют не только на урожай, но и на красоту цветников.
Однако точный прогноз погоды можно получить не только из интернета — достаточно присмотреться к растениям. Некоторые из них издавна известны как "природные барометры" и безошибочно подсказывают, когда будет дождь.
Конский каштан
Несмотря на внушительные размеры, этот гигант чувствителен к переменам погоды. За 1–2 дня до непогоды на листьях появляются липкие капельки сока — верный сигнал скорого дождя.
Тропические растения: канны, банан, монстера
Перед повышением влажности и дождём на краях их листьев выступают капли воды — это явление называют гуттацией. Влага, поступающая от корней, не успевает испаряться, и растение буквально "плачет".
Деревья и кустарники: ива, ольха, черёмуха
Они реагируют на изменение влажности подобно тропическим собратьям, выпуская крошечные капли влаги.
Садовые цветы: календула, одуванчик, анютины глазки, цикорий
Их цветки закрываются перед дождём, словно защищая пыльцу от влаги. Если же одуванчик не закрывается даже при пасмурной погоде — дождя не будет.
Щавель и клевер
Ночью перед дождём цветки щавеля раскрываются, а листья сворачиваются. Листья клевера также складываются, предчувствуя влагу.
Ромашки и колокольчики
Перед дождём их цветки словно "кланяются" земле и закрываются, оберегая внутренние части от капель.
Почему растения предсказывают дождь
Все эти признаки связаны с изменением атмосферного давления и повышением влажности. Растения реагируют заранее, помогая опытным наблюдателям понять, стоит ли ждать осадков.
