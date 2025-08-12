Жара усилится: стала известна дата повышения температуры воздуха в Украине

Синоптик сказала, когда Украину накроет еще больше жара и будут ли осадки.

Погода в Украине - жара усилится/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в среду, 13 августа

Когда в Украине усилится жара

Погода в Украине в среду, 13 августа, будет формироваться под влиянием антициклона, поэтому любые дожди, даже небольшие, маловероятны.

Повсюду по территории нашего государства будет малооблачно, ожидается солнечная погода без осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха завтра, 13-го августа, в Украине в течение дня будет колебаться в пределах +24...+28 градусов, в южной части и на Закарпатье +28...+30 градусов", - отметила она.

Погода в Украине 13 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 13 августа

В Киеве в среду ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха ночью около +15, днем около +25 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине усилится жара

"Так и будет до конца недели, а в воскресенье и понедельник еще и усилится жара. Однако, к счастью, ночная температура воздуха уже вряд ли будет подниматься выше +20 градусов, разве местами в южной части", - отметила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, стало известно, когда усилится жара - на Украину надвигается антициклон Julia. Скоро погода в Украине претерпит изменения - синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми украинцам.

Также ранее сообщалось, что Украину будут заливать дожди - синоптики назвали дату похолодания. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Напомним, климатолог рассказала, какой будет погода через 15 лет - в одной области будет пустыня, другие будут заливать дожди. Украинцам рассказали, как изменятся погодные условия в нашей стране в ближайшие несколько десятков лет.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

