Когда усилится жара: на Украину надвигается антициклон Julia

Скоро погода в Украине изменится - синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми украинцам.

Погода в Украине - на Украину надвигается антициклон Julia/ unsplash.com

Когда в Украине усилится жара

Какой будет погода в Украине 12 августа

Погода в Украине во вторник, 12 августа, будет сухой и солнечной. В нашем государстве в этот день погодные условия будут продиктованы антициклоном Julia.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что во вторник воздух еще не успеет сильно прогреться после прохождения холодного атмосферного фронта, поэтому будет комфортным.

В течение дня предполагается +24...+28 градусов, на юге и на Закарпатье будет +27...+30 градусов.

"Особенность. На востоке Украины завтра ожидается сильный северо-западный ветер! Осторожно", - предупредила Диденко.

Погода в Украине 12 августа/ Facebook Диденко

Погода в Украине 12 августа/ meteoprog

Погода в Киеве 12 августа

В Киеве 12 августа будет сухо солнечно и комфортно тепло. В дневные часы температура воздуха составит +24...+26 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине усилится жара

Синоптик отметила, что в ближайшее время погода в Украине не будет испытывать особых изменений. Но 17-18 августа ожидается усиление жары, с 19-го августа - в большинстве областей Украины похолодает.

"Однако лето еще крепко держит и будет держать свои позиции", - добавила Диденко.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, штормовой ветер и дожди с грозами - некоторые регионы Украины накроет похолодание. Синоптик предупредила об изменении погодных условий в Украине.

Также ранее сообщалось, что ожидается почвенная засуха - синоптик предупредил об опасных погодных условиях. Украина будет под влиянием антициклона.

Напомним, влупит +12 и будут лить грозовые дожди - Украину накрывает мощная штормовая погода. Погода во Львове будет самой прохладной. Там температура воздуха опустится до +12.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

