'Ожидается почвенная засуха': синоптик предупредил об опасных погодных условиях

Украина будет под влиянием антициклона.

Прогноз погоды с 11 по 17 августа / фото: pixabay

В ближайшие дни над Центральной и Восточной Европой ожидается развитие антициклона, который принесет сухую и малооблачную погоду. Он продлится до 20-х чисел августа. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, на фоне развития антициклона, на юге и востоке Украины ожидается почвенная засуха, а также существенно возрастет уровень пожарной опасности в природных экосистемах.

Погода в Украине 11 августа

В ночь на понедельник, 11 августа, кратковременные дожди с грозами ожидаются в северных областях, а днем - на востоке страны. В остальных регионах Украины будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха ночью составит +15...+20 °С, днем +22...+27 °С, в южных и центральных регионах +27...+32 °С.

Прогноз погоды на 11 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 12 августа

Во вторник, 12 августа, по всей территории Украины осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +10...+16 °С, днем +23...+28 °С, в южной части и на Закарпатье до +31 °С.

Погода в Украине 12 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 13 августа

В среду, 13 августа, в Украине ожидается малооблачная погода без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +10...+16 °С, днем +24...+29 °С, в южной части и на Закарпатье +28...+33 °С.

Погода в Украине 13 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 14 августа

В четверг, 14 августа, по всей территории нашей страны будет преобладать солнечная и теплая погода, без осадков.

Температура воздуха в ночное время составит +10...+16 °С, днем +24...+29 °С, в южной части и на Закарпатье +30...+35 °С.

Погода в Украине 14 августа / фото: ventusky

Погода в Украине 15 августа

В пятницу, 15 августа, дождей не стоит ожидать, а небо будет малооблачным.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +11...+17 °С, днем +24...+29 °С, в южной части и на Закарпатье +30...+35 °С.

Погода в Украине 15 августа / фото: ventusky

Погода в Украине 16 августа

В субботу, 16 августа, в Украине будет преобладать сухая погода, без осадков, разве что на крайнем востоке днем возможны небольшие грозовые дожди.

Температура воздуха в ночное время прогнозируется в пределах +11...+17 °С, днем +24...+29 °С, в южной части и на Закарпатье +30...+35 °С.

Погода в Украине 16 августа / фото: ventusky

Погода в Украине 17 августа

В воскресенье, 17 августа, погодные условия существенно не изменятся. Ожидается малооблачная и сухая погода по всей Украине.

Температура воздуха в ночное время составит +10...+16 °С, в дневное +25...+30 °С, в южной части и на Закарпатье +29...+34 °С.

Погода в Украине 17 августа / фото: ventusky

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

