Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Погода в Украине в воскресенье, 10 августа, будет с высокой, однако достаточно комфортной, температурой воздуха.
В течение дня столбики термометров доберутся до +25...+29 градусов. На юге температура воздуха будет еще выше - она будет держаться на уровне +30...+33 градуса. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"И, между прочим, завтра западная часть немного отойдет от реноме самой прохладной, здесь также будет жарко, +28...+32 градуса", - отметила она.
Кратковременные грозовые дожди пройдут 10 августа в западных областях Украины, а также на Житомирщине и местами в Винницкой области. На остальной территории Украины будет господствовать сухая воздушная масса.
Погода в Киеве 10 августа
В Киеве в воскресенье будет солнечно, температура воздуха будет держаться на уровне +28 градусов.
В понедельник немного похолодает, а дальше по неделе снова будет тепло, отметила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, антициклон Ines накроет Украину - украинцев предупредили об изменениях погоды. Погода в Украине на выходные будет формироваться под влиянием антициклона Ines.
Также ранее сообщалось, что дожди накроют несколько областей - стала известна дата сильных осадков. Погоду на выходные будет определять масштабный антициклон, который накроет наше государство.
Напомним, грозовые дожди возвращаются - в Украину идет резкое похолодание. Самая низкая температура воздуха будет в Черниговской области. Там ожидается +14 градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
