Грозовые дожди накроют несколько областей: где ждать сильных осадков

Осадки накроют небольшую часть Украины, а в большинстве областей будет сухо и жарко.

Погода в Украине - грозовые дожди накроют несколько областей/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине в воскресенье, 10 августа

Где будут идти дожди

Где температура воздуха поднимется до +33 градусов

Погода в Украине в воскресенье, 10 августа, будет с высокой, однако достаточно комфортной, температурой воздуха.

В течение дня столбики термометров доберутся до +25...+29 градусов. На юге температура воздуха будет еще выше - она будет держаться на уровне +30...+33 градуса. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"И, между прочим, завтра западная часть немного отойдет от реноме самой прохладной, здесь также будет жарко, +28...+32 градуса", - отметила она.

Кратковременные грозовые дожди пройдут 10 августа в западных областях Украины, а также на Житомирщине и местами в Винницкой области. На остальной территории Украины будет господствовать сухая воздушная масса.

Погода в Украине 10 августа/ meteoprog

Погода в Украине 10 августа/ Facebook Диденко

Погода в Киеве 10 августа

В Киеве в воскресенье будет солнечно, температура воздуха будет держаться на уровне +28 градусов.

В понедельник немного похолодает, а дальше по неделе снова будет тепло, отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, антициклон Ines накроет Украину - украинцев предупредили об изменениях погоды. Погода в Украине на выходные будет формироваться под влиянием антициклона Ines.

Также ранее сообщалось, что дожди накроют несколько областей - стала известна дата сильных осадков. Погоду на выходные будет определять масштабный антициклон, который накроет наше государство.

Напомним, грозовые дожди возвращаются - в Украину идет резкое похолодание. Самая низкая температура воздуха будет в Черниговской области. Там ожидается +14 градусов.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

