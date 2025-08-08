Дожди накроют несколько областей: стала известна дата сильных осадков

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине на выходные, 9-10 августа
- В каких областях будут идти дожди
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине на выходные, 9 и 10 августа, будет преимущественно сухой из-за влияния масштабного антициклона Ines, который накроет всю Европу.
В эти дни в Украине везде будет солнечно. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что определенные исключения будут лишь в небольшом количестве областей. Так, локальные дожди ближайшей ночью пройдут на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине, а в воскресенье вечером местами в западных областях.
"Температура воздуха в Украине ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, на юге до +20...+22 градусов, а в дневные часы повсеместно будет комфортно тепло, +25...+29 градусов, в центральных областях местами до +30, в южной части еще жарко, +30...+33 градуса", - отметила Диденко.
Погода в Киеве на выходные
В Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольшого дождя, а днем в субботу и в течение суток 10 августа в столице нашего государства будет доминировать сухая воздушная масса.
"Воздух ночью в Киеве будет свежим, считайте на сквозняки из окон, если вы еще спите, не укрываясь, в пределах +14...+16 градусов. Но днем будем смаковать температурный рахат-лукум, ожидается +25...+27 градусов", - рассказала синоптик.
В то же время она предупредила, что в понедельник в столице посвежеет до +22, +23 градусов. В дальнейшем по неделе снова +25...+27 градусов и солнечно.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, антициклон Ines накроет Украину - украинцев предупредили об изменениях погоды. Погода в Украине на выходные будет формироваться под влиянием антициклона Ines.
Также ранее украинцев предупредили об изменениях в погоде. Синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми украинцам в следующий день.
Напомним, по Украине ударит мощная магнитная буря - названа дата опасного шторма. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие людей.
Вас также может заинтересовать:
- Какое число на рисунке: только гений сможет его прочитать
- Почему после посещения кладбища надо мыть руки: священник объяснил
- Чем отличаются две собаки: только современные "Шерлоки Холмсы" найдут ответ
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред