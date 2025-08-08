Укр
Дожди накроют несколько областей: стала известна дата сильных осадков

Алёна Воронина
8 августа 2025, 14:04обновлено 8 августа, 14:51
Погоду на выходные будет определять масштабный антициклон, который накроет наше государство.
дождь
Погода в Украине - дожди накроют несколько областей/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине на выходные, 9-10 августа
  • В каких областях будут идти дожди
  • Какой будет температура воздуха

Погода в Украине на выходные, 9 и 10 августа, будет преимущественно сухой из-за влияния масштабного антициклона Ines, который накроет всю Европу.

В эти дни в Украине везде будет солнечно. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

видео дня

Она отметила, что определенные исключения будут лишь в небольшом количестве областей. Так, локальные дожди ближайшей ночью пройдут на Житомирщине, Черниговщине, Киевщине, а в воскресенье вечером местами в западных областях.

"Температура воздуха в Украине ночью будет колебаться в пределах +14...+19 градусов, на юге до +20...+22 градусов, а в дневные часы повсеместно будет комфортно тепло, +25...+29 градусов, в центральных областях местами до +30, в южной части еще жарко, +30...+33 градуса", - отметила Диденко.

Погода в Украине на 9 августа
Погода в Украине 9 августа/ meteoprog
Погода в Украине на 10 августа
Погода в Украине 10 августа/ meteoprog

Погода в Киеве на выходные

В Киеве ближайшей ночью и завтра утром есть вероятность небольшого дождя, а днем в субботу и в течение суток 10 августа в столице нашего государства будет доминировать сухая воздушная масса.

"Воздух ночью в Киеве будет свежим, считайте на сквозняки из окон, если вы еще спите, не укрываясь, в пределах +14...+16 градусов. Но днем будем смаковать температурный рахат-лукум, ожидается +25...+27 градусов", - рассказала синоптик.

В то же время она предупредила, что в понедельник в столице посвежеет до +22, +23 градусов. В дальнейшем по неделе снова +25...+27 градусов и солнечно.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, антициклон Ines накроет Украину - украинцев предупредили об изменениях погоды. Погода в Украине на выходные будет формироваться под влиянием антициклона Ines.

Также ранее украинцев предупредили об изменениях в погоде. Синоптик рассказала, к чему стоит быть готовыми украинцам в следующий день.

Напомним, по Украине ударит мощная магнитная буря - названа дата опасного шторма. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие людей.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

