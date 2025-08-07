Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

Марина Фурман
7 августа 2025, 11:48
337
Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие людей.
магнитная буря
Когда Землю накроет магнитная буря / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • С какой мощностью магнитная буря ударит по Украине
  • Как долго продлится геомагнитный шторм

В пятницу, 8 августа, Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие. Об этом сообщает Meteoagent.

По данным специалистов, сегодня, 7 августа, активность Солнца на удивление низкая. Это соответствует магнитной буре зеленого уровня - К-индекс 1.

видео дня

А уже 8 и 9 августа Украина будет под атакой мощного геомагнитного шторма. В частности, в пятницу, магнитная буря будет достигать красного уровня с К-индексом - 6.

В субботу, 9 августа, шторм еще не отступит. Ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

магнитная буря
Прогноз магнитных бурь / фото: meteoagent

Как защитить себя во время магнитных бурь

Как писал Главред, полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, но существуют эффективные способы облегчить свое состояние.

Особенно важно - наладить сон. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.

Также обращайте внимание на свой рацион и не забывайте пить достаточно чистой воды в течение дня. Кстати, во время геомагнитных штормов лучше отказаться от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и энергетических напитков.

Не забывайте о физической активности, при этом следует избегать интенсивных нагрузок. Легкие физические упражнения или йога будут полезными во время геомагнитных штормов.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и чрезмерной эмоциональной нагрузки.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитные бури влияют на организм / Инфографика Главред

Читайте также:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:54Украина
В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: детали

В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: детали

12:20Украина
Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

12:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

В Украине переименуют еще две области - уже известны их новые названия и дата

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Желто-голубой флаг никогда не был официальным в Украине - историк раскрыл секрет

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожары

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

В Кремле закончилась встреча Путина и спецпосланника Трампа: первые подробности

Последние новости

12:54

Уже с 1 сентября: ТЦК в Украине будут работать по-другому, что изменится

12:46

Цены на воду могут вырасти в несколько раз: нардеп озвучил неутешительный прогноз

12:37

Как не "убить" микроволновку и холодильник раньше времени: простые советы

12:20

В Черкассах мужчина с оружием захватил МакДональдс и устроил стрельбу: деталиВидео

12:16

Весь секрет в маринаде: рецепт идеальной маринованной капустыВидео

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
12:11

Латинские буквы и зеленый цвет: что означают новые номерные знаки на автоВидео

12:02

Трамп может попасть в ловушку Путина: в CNN описали план Кремля

11:58

Одна фраза: стало известно, как Мэттью Макконихи потерял роль в "Титанике"

11:48

По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

Реклама
11:39

"Ночи уже холодноватые": украинцев предупредили об изменениях в погоде

11:21

Волочкову застукали в самолете за непристойным поведением: видео попало в сетьВидео

11:18

Украинцам начали выписывать штрафы за содержание животных дома: что известно

11:11

Окозамиливание переговорами: военный назвал города, которые РФ мечтает захватить

11:09

В Германии "урежут" помощь беженцам: кто из украинцев получит меньшие выплаты

11:08

Трамп и Путин готовятся к встрече: Кремль подтвердил договорённость

11:02

Украине стоит прекратить оглядываться на Россию: Александр Алферов - о разнице в истории Украины и РФ

10:55

Нарушителей штрафуют: какие деревья нельзя сажать в Украине

10:48

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Козлам - обида, Собакам - оскорбления

10:36

Важный день на пути к миру: Зеленский заинтриговал анонсом переговоров с Западом

10:10

Точно не дверца: одно место в холодильнике, где молоко будет свежим дольшеВидео

Реклама
10:00

София Ротару прогулялась по Киеву и удивила своим видом

09:58

Россиянам поставили дедлайн: до какой даты Путин хочет выйти на окраины Покровска

09:33

Дефицит газа зимой: украинцам сказали, стоит ли готовиться к худшемуВидео

09:23

В США ради семейной прогулки Вэнса подняли уровень воды в реке - The Guardian

09:15

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

08:34

Масштабный налет дронов на РФ: несколько регионов трясло от взрывов, есть пожарыВидео

08:10

Секретная дочь Путина: что о ней известномнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 7 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:52

Путин нацелился на Херсон: в CNN раскрыли угрозу для города в ближайшее время

06:56

Большая встреча: Трамп призвал свою команду быстро готовить саммит с Путиным и ЗеленскимВидео

06:10

Что делает Трамп с Путиным из-за войны в Украинемнение

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

05:16

Гороскоп на завтра 8 августа: Тельцам - яркий момент, Стрельцам - прибыль

04:52

Пощечина от США: экономист оценил, какие страны могут отказаться от нефти России

04:30

Украину атаковал новый коронавирус-мутант: главные признаки штамма Stratus

04:00

Жизнь круто изменится: трех знаков зодиака ждет судьбоносный выбор 7 августа

03:04

86-летний Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован - что произошло с режиссером

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с доставщиком пиццы за 17 секунд

02:30

США выбирают между давлением и сделкой: введет ли Трамп санкции против КитаяВидео

02:11

"Уэнздей" Дженна Ортега обратилась к украинцам - что произошлоВидео

Реклама
01:39

"Многое должно произойти": Рубио назвал главное условие для встречи Трампа с Путиным

00:57

Его завещание читал Зеленский: на фронте погиб молодой военный Максим Нагорный

00:16

Динамо проигрывает Пафосу: реакция Шовковского на незабитый гол Ваната разорвала сетьВидео

06 августа, среда
23:56

Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подросткаВидео

23:45

"Я разочарован": Эктор Хименес-Браво признался, почему не хочет становиться отцом

22:57

Малоизвестный знак может опустошить кошелек: что надо знать украинским водителямВидео

22:47

"Троянский конь" Путина: как "воздушное перемирие" может стать капканом для Украины

22:40

Трамп готовит личную встречу с Путиным: СМИ раскрыли цели этой встречи

22:30

Притянете к себе беду и проблемы со здоровье: что нельзя делать 7 августа

21:08

Штурма Покровска может и не быть: ВСУ разгадали хитрый план врага

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять