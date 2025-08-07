По Украине ударит мощная магнитная буря: названа дата опасного шторма

Вы узнаете:
- С какой мощностью магнитная буря ударит по Украине
- Как долго продлится геомагнитный шторм
В пятницу, 8 августа, Землю накроет мощная магнитная буря красного уровня. Геомагнитный шторм может повлиять на самочувствие. Об этом сообщает Meteoagent.
По данным специалистов, сегодня, 7 августа, активность Солнца на удивление низкая. Это соответствует магнитной буре зеленого уровня - К-индекс 1.
А уже 8 и 9 августа Украина будет под атакой мощного геомагнитного шторма. В частности, в пятницу, магнитная буря будет достигать красного уровня с К-индексом - 6.
В субботу, 9 августа, шторм еще не отступит. Ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.
Важно отметить, что прогнозы магнитных бурь могут меняться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Как защитить себя во время магнитных бурь
Как писал Главред, полностью избежать влияния магнитных бурь невозможно, но существуют эффективные способы облегчить свое состояние.
Особенно важно - наладить сон. Старайтесь спать не менее 7-8 часов в сутки.
Также обращайте внимание на свой рацион и не забывайте пить достаточно чистой воды в течение дня. Кстати, во время геомагнитных штормов лучше отказаться от чрезмерного употребления кофе, алкоголя и энергетических напитков.
Не забывайте о физической активности, при этом следует избегать интенсивных нагрузок. Легкие физические упражнения или йога будут полезными во время геомагнитных штормов.
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и чрезмерной эмоциональной нагрузки.
Читайте также:
- Дожди и ливни отступят: назван день, когда в Украине будет солнечная погода
- Вода людям по пояс, транспорт затопило изнутри: в Киеве непогода натворила беды
- Температура воздуха начнет падать: где "врежет" +8 градусов
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.
Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред