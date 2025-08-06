Температура воздуха начнет падать: где "врежет" +8 градусов

Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +34 градусов.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-vozduha-nachnet-padat-gde-vrezhet-8-gradusov-10687700.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 7 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 7 августа

Когда температура воздуха повысится до +35 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 7 августа будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

7 августа синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в южных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой и Днепропетровской областях.

видео дня

Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 7 августа Украина будет в тылу атмосферного фронта. Практически повсеместно будет сухо, но температура воздуха снизится на несколько градусов. Теплее всего будет на юге - 30-33 градуса тепла. Прохладнее всего будет на западе - 20-24 градусов тепла.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 7 августа

В Украине 7 августа будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами в большинстве северных и центральных областей. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 20-25°; на юге и юго-востоке страны ночью 18-23°, в дневные часы 28-33°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 7 августа в Украине будет местами теплая погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +20...+35 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +8...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Погода 7 августа в Киеве

В Киеве 7 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 22-27°; в Киеве ночью 15-17°, днем 23-25°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 7 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред