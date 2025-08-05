Регионы будут "плавать": на Украину надвигается мощная штормовая погода

Погода в Луцке будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +17 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 6 августа

Когда температура воздуха повысится до +37 градусов

В каких областях будут грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 6 августа будет теплой и преимущественно без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Опасно будет в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях. Там ожидаются грозовые дожди с градом и сильными порывами ветра - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 6 августа усилится жара на юге. Там температура воздуха повысится до +33...+37 градусов. Прохладнее всего будет на западе - 21-25 градусов тепла.

Сильные дожди с грозами ожидаются на западе, севере, Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. После этого температура воздуха снизится еще на несколько градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 6 августа

В Украине 6 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами, градом и шквалами будут в западных, северных, центральных областях. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.

"В большинстве областей сохранится теплая, на юге страны - жаркая погода, только в западных областях дневная температура снизится. Значение температуры ночью 14-19°, на юге страны до 23°; днем в западных 18-23°, в северных и Винницкой областях 24-29°, на остальной территории 30-34°, в южной части местами сильная жара 35-37°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +37

По данным meteoprog, 6 августа в Украине будет местами теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской и Николаевской областях. Там температура воздуха повысится до +22...+37 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Волынской областях. Там температура воздуха повысится до +17...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: meteoprog

Погода 6 августа в Киеве

В Киеве 6 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют грозовые дожди и град. Ветер в этот день будет юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

"Температура по области ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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