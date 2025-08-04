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Грозовые ливни вытеснят жару: когда в Украине изменится погода

Ангелина Подвысоцкая
4 августа 2025, 19:47
408
Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 5 августа
  • Когда температура воздуха повысится до +36 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 5 августа будет теплой и преимущественно без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, центральных, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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погода 5 августа
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 5 августа в Украине температура воздуха повысится до 24-29 градусов тепла. На юге будет теплее всего - 30-34 градуса тепла.

Кое-где пройдут дожди с грозами. Они ожидаются в западных, Житомирской и Винницкой областях. 6 июня дождей станет больше на западе, севере и в центральных областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 5 августа

В Украине 5 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура в южной части ночью 18-23°, днем 30-34°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 24-29°. В Карпатах небольшой дождь, ночью и утром местами туман; температура ночью 8-13°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 5 августа в Украине будет местами теплая погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +20...+36 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до +13...+26 градусов.

Погода в Украине 5 июля
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / meteoprog

Погода 5 августа в Киеве

В Киеве 5 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве на две недели
Прогноз погоды в Украине на 5 августа / meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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