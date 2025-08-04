Дождей станет больше: украинцев предупредили о сильных осадках в нескольких областях

Погодные условия изменятся в ряде областей Украины. В некоторых регионах увеличится количество осадков.

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Украинцев предупредили о сильных осадках в нескольких областях/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 5 августа

Где будут идти дожди

Какой будет температура воздуха

Погода в Украине во вторник, 5 августа, отметится преимущественно жаркой температурой во многих областях. В Украине температура воздуха составит +24...+29 градусов, в южной части +30...+34 градуса.

Однако +30 градусов также местами доберутся до Днепропетровской области, Кропивницкого с районами и даже Полтавщины. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Где будут идти дожди

Дожди, местами с грозами, пройдут ближайшей ночью в западных областях, днем локальные осадки вероятны лишь в Карпатах, на Житомирщине и Виннитчине.

В целом в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, сообщила Диденко.

Погода в Украине 5 июля/ meteoprog

Погода в Киеве 5 августа

В Киеве во вторник будет сухо, солнечно и до +29 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине станет больше дождей

Также Диденко отметила, что дождей станет больше на западе, севере и в центре Украины 6 августа.

Юг и восток будут принадлежать сухой погоде.

"Ночи уже ощущаются, как августовские, воздух свежеет", - говорит синоптик.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, температура упадет до +8 - стало известно, когда в Украине неожиданно изменится погода. Синоптик поделился прогнозом погоды с 4 по 10 августа.

Также ранее сообщалось, что в Украину возвращается сильная жара - стало известно, где будет жарче всего. Синоптик рассказала, в каких регионах завтра разогреет до +34°C.

Напомним, влупит +9 и будут лить дожди - синоптики предупреждают о непогоде. Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +13 градусов.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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