Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

Марина Фурман
3 августа 2025, 14:43
264
Синоптик рассказала, в каких регионах завтра разогреет до +34 °C.
В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего
Прогноз погоды на 4 августа / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой погода будет 4 августа в Украине
  • В каких регионах пройдут дожди

В понедельник, 4 августа, в Украине будет ощущаться настоящее лето. Однако в некоторых регионах температура воздуха прогреется до +34 °C, а еще возможны дожди с грозами. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в южной части Украины стоит ожидать +30...+34 °C. На крайнем западе будет прохладнее, +20...+25 °C.

видео дня

Большинство областей Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

Дожди с грозами 4 августа наиболее вероятны в западных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

погода на 4 августа
Погода в Украине на 4 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве на 4 августа

Киевлянам и гостям столицы стоит ожидать малооблачную солнечную погоду с температурой воздуха до +28 °C.

Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.

"Напоминаю, что осталось летних недель всего четыре, поэтому стоит присоседиться на выходных поближе к природе, водичке и солнышку...", - резюмировала Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине 3 августа будет теплой и почти без осадков. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке стоит ожидать грозовые дожди.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. Украинцев ждут колебания температуры и кратковременные дожди.

Недавно представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в первые дни августа стоит ждать неустойчивой погоды с кратковременными дождями. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ: кто им стал

Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ: кто им стал

15:36Война
В Третьей штурмовой назвали главное условие для победы Украины в войне

В Третьей штурмовой назвали главное условие для победы Украины в войне

15:32Война
В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

14:43Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Пьяная или с бодуна: участница Х-фактора назвала самую проблемную судью

Пьяная или с бодуна: участница Х-фактора назвала самую проблемную судью

Почему даже крепкие пары распадаются: психолог назвал навык, который игнорируют

Почему даже крепкие пары распадаются: психолог назвал навык, который игнорируют

Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова

Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова

"Боли страшные": российскому певцу Юрию Антонову стало хуже в РФ

"Боли страшные": российскому певцу Юрию Антонову стало хуже в РФ

Последние новости

15:36

Зеленский назначил нового командующего Воздушных сил ВСУ: кто им стал

15:32

В Третьей штурмовой назвали главное условие для победы Украины в войне

15:31

Леся Никитюк показала сына - как звездная мама называет первенца

15:10

Покраснеют за считанные дни: бесплатный раствор поможет собрать спелые томаты

14:50

Индия будет закупать нефть у РФ, несмотря на угрозы Трампа – Bloomberg

Продолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - ОгрызкоПродолжение войны Россией вернет ее к состоянию СССР перед развалом - Огрызко
14:43

В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

14:32

"Есть возможность": как Юрий Никитин отреагировал на заявление жены о расставании

14:23

"ВСУ пришлось отойти": захватили ли россияне город, который в 27 км от Запорожья

13:58

Китайский гороскоп на завтра 4 августа: Козлам - препятствия, Собакам - драма

Реклама
13:45

Зачем Трамп вступил в "ядерный" спор с Медведевым: CNN назвало две версии

13:42

Настя Каменских раскрыла правду о браке с Потапом: "Никуда и никогда"Видео

13:30

Зеленский анонсировал обмен пленными: сколько украинцев могут вернуться домой

12:58

Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Овнам - потрясения, Тельцам - раздор

12:50

Почему 4 августа запрещается долго спать: какой церковный праздник

12:45

Впервые за 600 лет: на Камчатке началось мощное извержение вулкана, деталиВидео

12:23

Враг пытается добить мост в Херсоне: РФ атаковала город с авиации

11:57

Температура упадет до +8: когда в Украине неожиданно изменится погода

11:57

В одной из стран ЕС украинским беженцам не будут предоставлять бесплатное жилье

11:44

ГУР получило секретные данные о новом атомном подводном крейсере РФФото

11:32

Александр Свищев - мечтаем о победе и современном бассейне во ЛьвовеВидео актуально

Реклама
11:30

Финансовый гороскоп на неделю с 4 по 10 августа

10:52

В каком возрасте люди чувствуют себя максимально несчастными: ученые рассказали

10:39

Гороскоп Таро на неделю с 4 по 10 августа: Ракам - риск, Тельцам испытают терпение

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 августа (обновляется)

10:17

У многих людей не работает "Дія": в чем проблема и как ее решить

09:56

Евро покажет характер: украинцев ждет изменение курса валют с 4 августа

09:47

Махинации с дронами: Зеленский уволил Гайдая и Юрченко

09:26

Гороскоп на завтра 4 августа: Девам - прибыль, Стрельцам - особенное знакомство

09:17

О роли ничтожества в истории или Как Димон Медведев разозлил Трампамнение

09:05

Гороскоп на неделю с 4 по 10 августа: Козерогам - шаг вперед, Девам - сомнения

08:52

Эффектная диверсия в Запорожской области: партизаны задержали поставки РФВидео

08:49

Кремль не заинтересован в компромиссе без капитуляции Украины – ISW

08:45

Карта Deep State онлайн за 3 августа: что происходит на фронте (обновляется)

07:57

Дроны налетели на Россию: прогремели десятки взрывов и горит НПЗВидео

06:53

Надо Трампу подкинуть идею!мнение

06:25

В августе будет много опасных дней: когда Украина будет под атакой жестких бурь

05:25

Почему неправильно говорить "спецпосол" об икре: учитель удивила ответомВидео

04:31

Не будут высыпаться и выветриваться: как правильно хранить открытые специи

03:30

Бесплатное золото для огорода: что можно сделать с обрезанными ветками дерева

02:20

Ретроградный Меркурий принесет прорыв: какие ТОП-4 знака поймают удачу за хвост

Реклама
01:38

Бушует пожар, разрушены дома, есть пострадавшие: РФ ударила ракетами по НиколаевуФото

01:30

Трамп мог предложить Путину земли Украины: названы вероятные территории

02 августа, суббота
23:42

Дочь Брежневой похвасталась стройной фигурой в купальнике

23:24

"Ставит под угрозу удержание Херсона": военный - о последствиях подрыва мостаВидео

23:15

"Боли страшные": российскому певцу Юрию Антонову стало хуже в РФ

23:12

Риск потери новых земель: Сырский об угрожающей ситуации на трех направлениях

22:50

Не может ходить без помощи: врач рассказал о состоянии немощного Киркорова

22:14

Махинации на закупках РЭБ и FPV: Зеленский о деталях коррупции в НацгвардииВидео

21:21

Имели 2-летнего сыночка и ждали второго ребенка: ракета убила целую молодую семью в КиевеФото

21:13

Топ-коррупция на закупках БпЛА: в КМУ и Слуге народа приняли важные решения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять