В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

Вы узнаете:
- Какой погода будет 4 августа в Украине
- В каких регионах пройдут дожди
В понедельник, 4 августа, в Украине будет ощущаться настоящее лето. Однако в некоторых регионах температура воздуха прогреется до +34 °C, а еще возможны дожди с грозами. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в южной части Украины стоит ожидать +30...+34 °C. На крайнем западе будет прохладнее, +20...+25 °C.
Большинство областей Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.
Дожди с грозами 4 августа наиболее вероятны в западных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.
Погода в Киеве на 4 августа
Киевлянам и гостям столицы стоит ожидать малооблачную солнечную погоду с температурой воздуха до +28 °C.
Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.
"Напоминаю, что осталось летних недель всего четыре, поэтому стоит присоседиться на выходных поближе к природе, водичке и солнышку...", - резюмировала Диденко.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, погода в Украине 3 августа будет теплой и почти без осадков. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке стоит ожидать грозовые дожди.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. Украинцев ждут колебания температуры и кратковременные дожди.
Недавно представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в первые дни августа стоит ждать неустойчивой погоды с кратковременными дождями. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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