В Украину возвращается сильная жара: где будет горячее всего

Синоптик рассказала, в каких регионах завтра разогреет до +34 °C.

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Прогноз погоды на 4 августа / фото: ua.depositphotos.com

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Какой погода будет 4 августа в Украине

В каких регионах пройдут дожди

В понедельник, 4 августа, в Украине будет ощущаться настоящее лето. Однако в некоторых регионах температура воздуха прогреется до +34 °C, а еще возможны дожди с грозами. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в южной части Украины стоит ожидать +30...+34 °C. На крайнем западе будет прохладнее, +20...+25 °C.

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Большинство областей Украины будет принадлежать сухой воздушной массе.

Дожди с грозами 4 августа наиболее вероятны в западных областях, на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине.

Погода в Украине на 4 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве на 4 августа

Киевлянам и гостям столицы стоит ожидать малооблачную солнечную погоду с температурой воздуха до +28 °C.

Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.

"Напоминаю, что осталось летних недель всего четыре, поэтому стоит присоседиться на выходных поближе к природе, водичке и солнышку...", - резюмировала Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине 3 августа будет теплой и почти без осадков. В то же время на Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке стоит ожидать грозовые дожди.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. Украинцев ждут колебания температуры и кратковременные дожди.

Недавно представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в первые дни августа стоит ждать неустойчивой погоды с кратковременными дождями. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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