Жара накрывает Украину: названа дата возвращения дождей

Погода в Чернигове будет одной из самых прохладных. Там температура воздуха опустится до +15 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 3 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 3 августа

Когда температура воздуха повысится до +36 градусов

В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 3 августа будет теплой и почти без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В южных, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Тернопольской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 3 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 3 августа дожди и грозы будут в восточных, западных и юго-восточных областях. Температура воздуха повысится до 30-34 градусов тепла. В Киеве в этот день будет 26-28 градусов тепла. Ближайший дождь в Киеве будет только 6 августа.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 3 августа

В Украине 3 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами на Закарпатье, Прикарпатье, востоке и юго-востоке. Ветер будет северо-восточный и юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; на юге и востоке страны ночью 18-23°, днем 30-34°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +36

По данным meteoprog, 3 августа в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Николаевской области. Там температура воздуха повысится до +20...36 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской и Черниговской областях. Там температура воздуха повысится до +15...+28 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 августа / фото: meteoprog

Погода 3 августа в Киеве

В Киеве 3 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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