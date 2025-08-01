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Дожди с грозами и +7 градусов: синоптики анонсировали непогоду в некоторых областях

Ангелина Подвысоцкая
1 августа 2025, 19:17
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Погода во Львове будет одной из самых прохладных. Днем температура воздуха повысится там до +27 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 2 августа
  • Когда температура воздуха повысится до +35 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди

Погода в Украине 2 августа будет теплой и почти без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Тернопольской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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погода 2 августа
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 2-3 августа погода в Украине не изменится. В течение дня температура воздуха повысится до 22-25 градусов тепла на юге и до 25-28 градусов тепла в других областях.

В большинстве областей осадков не будет. Дожди с грозами возможны в Ровенской области и в Карпатах. В то же время в воскресенье, 3 августа, грозовые дожди распространятся на территорию восточных, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областей.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 2 августа

В Украине 2 августа будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами только на крайнем западе. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Значение температуры тоже будут отличаться между регионами, поэтому этой ночью в большинстве областей ожидаем в пределах +11..+16 градусов, в дневные часы метеорологи будут фиксировать от 24 до 29 градусов тепла, на юге и востоке страны значения температуры будут выше, там ночью воздух остынет лишь до +16..+21 градуса, а уже дневные максимумы будут достигать +32. Свежее всего - в Карпатах, там ночью в пределах +7..+12 градусов, а вот днем воздух будет прогреваться до 17..22", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +35

По данным meteoprog, 2 августа в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +18...35 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до +13...+27 градусов.

погода 2 августа
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: meteoprog

Погода 2 августа в Киеве

В Киеве 2 августа будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 2 августа
Прогноз погоды в Украине на 2 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Погода в Украине в воскресенье, 27 июля, и в ближайшие дни будет жаркой. Самые высокие температуры воздуха будут на юге, там местами столбики термометров будут показывать даже +40 градусов. Синоптик Наталья Диденко рекомендовала в эти дни избегать длительного пребывания на улице.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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