На Украину надвигается антициклон: где и когда ждать дождей с грозами

Синоптик поделилась прогнозом погоды на пятницу.

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Прогноз погоды на 1 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода 1 августа

В каких областях может выпасть дождь

Погода в Украине в пятницу, 1 августа, будет довольно стабильной, но на нее будет влиять антициклон. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Погоду всей территории будет определять антициклон по имени Gabriele. А вы же знаете, когда антициклон - везде сухо", - говорится в сообщении. видео дня

Антициклон Gabriele / фото: Диденко

Диденко добавила, что небольшие дожди с грозами могут пройти в Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областях. На остальной территории Украины будет без осадков.

В то же время, температура воздуха в большинстве областей будет комфортной. Так, днем ожидается +23...+28 градусов, на юге и востоке +29...+32 градуса.

Погода в Украине 1 августа / фото: meteoprog

Погода в Киеве

Синоптик отметила, что в Киеве август начнется солнечной, сухой, умеренно теплой погодой. В течение дня в столице ожидается до +25 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Какой будет погода на выходных

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что уже с 1-2 августа в юго-восточных областях Украины снова будет жарко. Температура воздуха, вероятно, поднимется до +35...+38 градусов. Однако, в западных и северных областях будет свежее.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Птуха также говорила, что в ближайшие дни в большинстве областей Украины будут идти дожди и грозы. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что в первые дни августа будет очень жарко. По его словам, жаркая и сухая воздушная масса из центральных районов Азии и Турции станет причиной аномальной жары в южных, центральных и восточных областях нашей страны.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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