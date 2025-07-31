Погода в Украине резко изменится: синоптик назвала дату

Погода в Украине в конце июля удивила многих. Сильные дожди и грозы принесли и похолодание в нашу страну.
В интервью главреду синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на выходных в Украине и когда потеплеет.
"Начиная с 1-2 августа в юго-восточных областях снова прогнозируем сильную жару +35 +38. На остальной территории Украины ожидаем от +28 до +34. Несколько свежее будет в западных и северных областях, там прогнозируем +21 +27", - говорит Птуха.
Погода на выходные 2-3 августа
2 августа дождей будет больше в Украине.
"Стабильной погоды с постоянным антициклоном и без осадков в первые дни августа пока не ожидаем. На севере, в большинстве центральных, восточных, наконец немножко и в южных областях, могут быть местами кратковременные дожди с грозами. Однако все равно их площадь охвата, конечно, будет не такой интенсивной, как сейчас, потому что там ожидаются не столь активные атмосферные фронты", - говорит синоптик.
3 августа неустойчивая погода ожидается больше в центральных районах и частично - в северо-восточных.
"Поэтому в воскресенье стоит ожидать локальные кратковременные дожди", - отметила синоптик.
По словам синоптика, со 2 августа снова на юге и востоке ожидаем жару +35 +38.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.
Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.
Читайте также:
- Астрологи назвали 4 знака зодиака, которые заработают больше всего в 2025 году
- Астрологи рекомендуют остаться дома: кто 24 июля рискует нарваться на проблемы
- Какой цвет соответствует каждому знаку зодиака: астрологи дали интересный ответ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред