Погода в Украине резко изменится: синоптик назвала дату

Когда в Украине потеплеет и пройдут дожди, рассказала Наталья Птуха.

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Погода в Украине на выходные 2-3 августа / pixabay

Погода в Украине в конце июля удивила многих. Сильные дожди и грозы принесли и похолодание в нашу страну.

В интервью главреду синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода на выходных в Украине и когда потеплеет.

"Начиная с 1-2 августа в юго-восточных областях снова прогнозируем сильную жару +35 +38. На остальной территории Украины ожидаем от +28 до +34. Несколько свежее будет в западных и северных областях, там прогнозируем +21 +27", - говорит Птуха.

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Погода на выходные 2-3 августа

2 августа дождей будет больше в Украине.

"Стабильной погоды с постоянным антициклоном и без осадков в первые дни августа пока не ожидаем. На севере, в большинстве центральных, восточных, наконец немножко и в южных областях, могут быть местами кратковременные дожди с грозами. Однако все равно их площадь охвата, конечно, будет не такой интенсивной, как сейчас, потому что там ожидаются не столь активные атмосферные фронты", - говорит синоптик.

3 августа неустойчивая погода ожидается больше в центральных районах и частично - в северо-восточных.

"Поэтому в воскресенье стоит ожидать локальные кратковременные дожди", - отметила синоптик.

По словам синоптика, со 2 августа снова на юге и востоке ожидаем жару +35 +38.

Погода в Киеве / meteo.gov.ua

Погода в Украине - последние новости

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине до конца июля, а также в первые дни августа будет очень жаркой.

Главред недавно писал, что август в Украине будет жаркий и с дефицитом осадков, а в некоторых регионах температура воздуха будет выше нормы.

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