Температура упадет до +8: когда в Украине неожиданно изменится погода

Синоптик поделился прогнозом погоды с 4 по 10 августа.

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Прогноз погоды на неделю / фото: УНИАН

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Какой будет погода на следующей неделе

В каких областях могут пройти грозы и град

Погода в Украине на следующей неделе будет переменчивой. Украинцев ждут колебания температуры и кратковременные дожди. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, в первой половине недели за счет влияния атмосферных фронтов и циклонической деятельности, на большей части территории страны пройдут дожди различной интенсивности.

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"Во второй половине недели, а также в выходные по всей Украине установится малооблачная и сухая погода вследствие развития молодого антициклона. Наиболее высокая температура воздуха будет фиксироваться в юго-восточных регионах и Крыму", - добавил он.

Погода в Украине 4 августа

В понедельник, 4 августа, в восточных и северо-восточных областях, днем также местами в западных регионах пройдут дожди, временами с грозой. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье местами возможны туманы.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+19 °С, днем +25...+31 °С; в юго-восточной части ночью +17...+22 °С, днем +31...+36 °С.

Погода на 4 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 5 августа

Во вторник, 5 августа, в Украине осадков не предвидится, лишь в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха в ночное время составит +14...+20 °С, днем +25...+30 °С; в южных областях ночью +16...+21 °С, днем +30...+35 °С.

Погода на 5 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 августа

В среду, 6 августа, ночью в западных областях, днем в центральных и северных регионах под влиянием атмосферного фронта, ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем возможны грозы, шквалы и град.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью составит +13...+18 °С, днем +20...+28 °С; на остальной территории в ночное время +18...+23 °С, днем +32...+37 °С.

Погода на 6 августа / фото: meteoprog

Погода в Украине 7 августа

В четверг, 7 августа, ночью в центральных областях, днем местами в восточных и южных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами возможны шквалы, 15 - 20 м/с. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью снизится до +8...+15 °С, днем будет колебаться в пределах +22...+27 °С; на остальной территории в ночное время +17...+22 °С, днем +27...+32 °С, в Крыму и на Донбассе +33...+38 °С.

Погода в Украине 8 августа

В пятницу, 8 августа, ожидается малооблачная и сухая погода. Только ночью в восточной части и Крыму возможны кратковременные грозовые дожди.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет колебаться в диапазоне +8...+15 °С, днем +23...+28 °С; на остальной территории в ночное время +15...+20 °С, днем +28...+33 °С.

Погода в Украине 9 августа

В субботу, 9 августа, по всей Украине будет преобладать малооблачная и сухая погода, без осадков.

Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+18 °С, днем +27...+32 °С, на юге местами +33...+36 °С.

Погода в Украине 10 августа

В воскресенье, 10 августа, во всех регионах Украины сохранится малооблачная и сухая погода.

Температура воздуха в ночное время +14...+20 °С, днем +28...+33 °С, в южных и местами центральных областях +33...+38 °С.

Когда в Украине закончатся дожди

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха уже говорила, что в первые дни августа стоит ждать неустойчивой погоды с кратковременными дождями. Впрочем, уже с 7 августа ожидается прояснение и уменьшение количества осадков.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре говорили, что погода в Украине 3 августа будет теплой и почти без осадков. В то же время в некоторых областях будут грозовые дожди.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что в Киеве в воскресенье будет сухо солнечно и +26...+28 градусов. Ближайший дождь в Киеве предполагается в среду, 6 августа.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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