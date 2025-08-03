Евро покажет характер: украинцев ждет изменение курса валют с 4 августа

Банкир надеется, что за июль инфляция в Украине снизилась.

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Новый курс валют / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Каким будет курс валют с 4 по 10 августа

Что будет влиять на стоимость евро

Курс доллара в Украине имеет все признаки стабильности, но поведение европейской валюты остается весьма непредсказуемым. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, ожидается, что за июль инфляция в Украине снизилась до уровня 0,5-0,7%, что является весьма позитивным свидетельством правильности валютной стратегии регулятора и возникает перспектива к снижению учетной ставки.

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"Доллар и евро - мировые валюты, поэтому им не грозят курсовые катаклизмы. Эти валюты надежные и достаточно прочные, а текущий разрыв в стоимости американской валюты к евро вызван рядом внешних обстоятельств, начиная от поведения мощных инвесторов, пытающихся уберечь свой капитал от потерь, до стоимости нефти и геополитических факторов, например, от напряжения на Ближнем Востоке", - отметил банкир.

Лесовой также предположил, каким будет курс доллара и евро с 4 по 10 августа:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"В первую декаду августа общая ситуация будет напоминать события июня-июля: курсовые колебания американской валюты остаются в меру предсказуемыми, зато курс евро будет демонстрировать характер, изменяясь в соответствии с мировыми событиями", - подчеркнул банкир.

Официальный курс валют на 4 августа

Стоит добавить, что Национальный банк Украины на понедельник установил курс доллара на уровне 41,76 грн за 1 доллар. В то же время, стоимость евро будет составлять 47,64 грн за 1 евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года. В частности, высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели.

Эксперт Александр Хмелевский считает, что есть высокая вероятность, что по итогам 2025 года среднегодовой валютный курс (45 грн/долл), заложенный в Госбюджете, не будет достигнут.

В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин сказал, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом позволило избежать эскалации по пошлинам, но оно накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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