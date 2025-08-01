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Трамп обвалил рубль одним заявлением, дальше будет хуже - Reuters

Сергей Кущ
1 августа 2025, 23:52
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Рубль является переоцененным и должен подешеветь, уверены аналитики.
Как санкции повлияли на рубль
Как санкции повлияли на рубль / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как санкции повлияли на рубль
  • Что ждет российскую валюту

Российский рубль уже в ближайшие месяцы потеряет 20% своей стоимости и просядет до 100 единиц за доллар.

Анонсированные Дональдом Трампом новые санкции будут одним из главных факторов этого, прогнозируют14 аналитиков рынка, которых опросили журналисты Reuters.

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"Поведение рубля в августе в значительной степени будет зависеть от конкретного содержания санкционных мер, которые Вашингтон планирует ввести против Кремля", - сказал аналитик "Финама" Александр Потавин.

Только слова Трампа "обвалили" рубль на 4,3% своей стоимости за последнюю неделю, хотя в последние два дня восстановил свои позиции.

"Если санкции, объявленные Дональдом Трампом против России, окажутся суровыми и будут внедрены, российская экономика и финансовый рынок могут столкнуться с новым, глубоким влиянием", - добавил Потавин.

Большинство аналитиков считают, что сегодня российский рубль, который торгуется примерно на уровне 80 единиц за доллар, является переоцененным и должен подешеветь. Этому также может поспособствовать монетарная политика российского Центробанка.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Новый ультиматум Трампа для Путина - новости по теме

Как писал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 июля озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности о прекращении войны. Американский лидер припомнил, что ранее отводил России 50 дней на достижение договоренностей, но сейчас этот срок сократился.

На фоне последних заявлений президента США, бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал агрессивно. Он пригрозил Трампу войной.

Между тем дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара заявил, что сейчас уже запущены процессы санкционного давления на Россию и усиления помощи Украине. Однако важно понимать, что ключевыми вопросами являются масштабы и сроки.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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