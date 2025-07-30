Трампу надоело: дипломат оценил, насколько США изменили свою позицию по РФ

Американский лидер увидел, на что на самом деле настроен Путин.

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Категоричность Путина показала Трампу его истинные намерения / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Хара:

Трамп изменил позицию по России по нескольким причинам

Мелания Трамп могла повлиять на изменение риторики президента США

Изменился ли Трамп внутренне пока неизвестно

В последнее время публичная риторика президента США Дональда Трампа в отношении страны-агрессора России изменилась. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

По его словам, на фоне этого уже запущены процессы санкционного давления на Россию и усиления помощи Украине. Однако важно понимать, что ключевыми вопросами являются масштабы и сроки.

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"Трамп прежде всего понял: Путин не собирается идти ни на какие, даже минимальные уступки - ни в двусторонних отношениях, ни по Украине", - отметил он.

Кроме этого Трамп постоянно находится в контексте того, что происходит в Украине. Ему сообщают о новых атаках и обстрелах. Не последнюю роль в этом играет и жена Трампа Мелания.

"Я не утверждаю, что она непосредственно влияет на принятие решений, но она могла создать соответствующий эмоциональный фон. Ведь Трамп, как известно, не слишком следит за новостями, и сейчас Украина уже не так часто появляется в информационном пространстве США", - пояснил Хара.

Учитывая эти все факторы, Трампу, скорее всего, просто надоело то, что Путин не идет на уступки в вопросе прекращения войны в Украине. При этом Трамп все еще хочет быть миротворцем. Но остается открытым вопрос, изменился ли он только внешне, или и внутренне.

Влияние Мелании Трамп на решения президента США

Ранее сам Дональд Трамп признавался, что жена Мелания хоть и разделяет его желание остановить кровопролитие в Украине, однако, якобы, первая леди не имеет непосредственного влияния на позицию президента.

Изменение риторики Трампа в отношении России - последние новости

Напомним, как писал Главред, президент США заявил, что не знает, будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, пока не особо заинтересован в контактах с ним.

Накануне также президент Соединенных Штатов публично озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности о прекращении войны.

Ранее стало известно, что Трамп говорил о введении санкций против России, а также вторичных санкций, "поскольку некоторые страны получают выгоду от покупки российской нефти".

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О персоне: Александр Хара Александр Хара - эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV Территориальном и II Территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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