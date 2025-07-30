Переговоры между Украиной и РФ могут начаться за считанные недели - дипломат

Окно возможностей появится, но не факт, что диалог поможет закончить войну.

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Переговоры с Россией могут начаться во второй половине осени / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube, МИД Турции

Что сказал Чалый:

Окно возможностей для переговоров появится осенью

В России начали испытывать проблемы с мобилизацией

Экономика РФ истощена

Украина и страна-агрессор Россия могут начать переговоры о прекращении боевых действий в октябре-ноябре 2025 года. Об этом в рамках программы "Орестократия" рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, пока нет гарантий, что эти переговоры приведут к окончанию войны, но окно возможностей для диалога будет открыто.

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Дело в том, что в России уже начинают испытывать серьезные проблемы в нескольких сферах. Одна из них - мобилизация, ведь теперь большие потери не позволяют "прикрывать" Москву или Санкт-Петербург от войны.

Еще одной проблемой РФ является экономика. Бюджетная "подушка", которую страна-агрессор накапливала годами, истощилась, поэтому у Кремля остается не так много денег на войну.

Чалый также оценил возможность прекращения боевых действий. По его мнению, это пока возможно сделать лишь на несколько лет, ведь РФ, скорее всего, попытается повторить вторжение.

Россия затягивает прямые переговоры Путина и Зеленского

Аналитики ISW проанализировали то, что Кремль медлит с организацией прямых переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Они пришли к выводу, что РФ лишь делает вид заинтересованности в переговорах для того, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя, в то время как Украина хочет настоящего мира.

Переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и РФ могут договориться о завершении войны. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который уже готовит "стол мира".

Ранее аналитики ISW сообщали, что российские чиновники не заинтересованы в завершении войны против Украины, поэтому пытаются убедить Трампа отменить определенный им срок.

В МИД Украины накануне сообщили, что шансы на встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина растут.

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О персоне: Валерий Чалый Валерий Чалый - украинский политический эксперт. Заместитель Главы Администрации Президента Украины (2014-2015). Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019) и в Тринидаде и Тобаго (2016-2019). Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра.

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