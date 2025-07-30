Сделали два предупреждения: в США жестко обратились к Китаю

Америка угрожает Пекину введением больших пошлин.

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Бессент обратился к китайским чиновникам / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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США могут ввести пошлины против Китая

Тарифы введут, если Пекин продолжит импортировать российскую нефть

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил Китай о возможности введения американских тарифов, если Пекин продолжит импортировать российскую нефть. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-конференцию.

Бессент отметил, что законопроект Конгресса США позволяет Дональду Трампу взимать тарифы до 500% со стран, покупающих санкционную российскую нефть. Это может подтолкнуть союзников США тоже принять похожие решения, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоносителей.

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"Поэтому я думаю, что каждый, кто покупает российскую нефть, находящуюся под санкциями, должен быть готов к этому", - объяснил он.

В ответ, по словам министра США, китайские чиновники сказали, что Пекин является суверенным государством с собственными энергетическими интересами, поэтому закупка нефти будет осуществляться на основе внутренней политики страны.

"Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим препятствовать их суверенитету, поэтому они хотели бы платить 100% пошлину", - говорит Бессент.

Кроме того, министр США предостерег вице-премьера Китая Хэ Лифэна, что дальнейшие поставки в Россию товаров, которые могут быть использованы в военном производстве, могут негативно сказаться на отношениях Пекина с Европой.

Также Бессент выразил недовольство продолжением закупок Китаем санкционной иранской нефти.

"Я указал им, что это очень вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе", - подчеркнул американский чиновник.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Новый ультиматум Трампа - новости по теме

Как писал Главред, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 29 июля озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности о прекращении войны. Американский лидер припомнил, что ранее отводил России 50 дней на достижение договоренностей, но сейчас этот срок сократился.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на сокращение дедлайна для Путина. В Центре противодействия дезинформации добавили, что США осознают, что кремлевского диктатора не остановить договоренностями - "его надо бить".

На фоне этого, бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал агрессивно. Он пригрозил Трампу войной.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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