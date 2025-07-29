'Не люблю так думать': Трамп спрогнозировал, сколько еще продлится война в Украине

Президент США признал, что несмотря на "замечательные разговоры" с Путиным, ситуация только ухудшилась.

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Трамп дал неутешительный прогноз по продолжительности войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube, скриншот с видео

Ключевые тезисы Трампа:

Война будет продолжаться еще долго

Несмотря на "замечательные разговоры" с Путиным, ситуация только ухудшилась

Путин не отказывается от Украины

Завершение войны России против Украины займет длительное время. Война, которая по плану лидера РФ Владимира Путина должна была длиться три дня, уже затянулась на 3 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Pod Force One with Miranda Devine.

Трамп отметил, что имел "замечательные разговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным, после которых он был уверен, что войну удастся урегулировать. Однако после этих звонков ситуация ухудшилась и как отметил американский президент, "произошло очень много плохих вещей".

видео дня

По словам Трампа, Украина для Путина - "как зрачок глаза". В то же время президент США утверждает, что сейчас российскому лидеру трудно, ведь он рассчитывал на трехдневную войну, а она вместо этого длится уже более трех лет.

Он также заявил, что каждую неделю как Украина, так и Россия "теряют по 5-6 тысяч солдат".

"Я не люблю так думать, но все это можно было бы легко урегулировать - и это займет еще много времени", - сказал Трамп.

Кроме этого, он напомнил, что сейчас все расходы на поставку американского оружия Украине берет на себя Европа, что он считает "хорошим соглашением" с НАТО.

Дедлайн для РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать России 10-12 дней на достижение мирного соглашения с Украиной. По его словам, если за это время Кремль не прекратит войну, Соединенные Штаты введут жесткие вторичные санкции и пошлины, которые существенно ударят по экономике России и ее партнеров.

Трамп уточнил, что ранее был готов дать Путину 50 дней для завершения войны, однако сократил этот срок до 10-12 дней, поскольку, по его словам, каждую неделю в войне погибает до 7 тысяч человек.

Новый ультиматум Трампа - новости по теме

Как сообщал Главред, 28 июля Дональд Трамп, кандидат в президенты США, объявил о сокращении своего ранее озвученного 50-дневного ультиматума для Владимира Путина до 10-12 дней, объяснив это тем, что "уже знает ответ". Новый срок, по его словам, начал действовать с 28 июля.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление четким и решительным сигналом для Путина. В Центре противодействия дезинформации добавили, что США осознают, что кремлевского диктатора не остановить договоренностями - "его надо бить".

На фоне этого, бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал агрессивно. Он пригрозил Трампу войной.

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Об источнике: Pod Force One with Miranda Devine Pod Force One with Miranda Devine - это подкаст, который ведет известная журналистка и колумнистка Миранда Девайн, работающая на New York Post. В подкасте освещаются актуальные события в США и мире, сосредотачиваясь на политических скандалах, расследованиях и борьбе за власть в Вашингтоне. Миранда Девайн проводит эксклюзивные и откровенные беседы с самыми влиятельными политиками.

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