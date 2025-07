'Не люблю так думать': Трамп спрогнозировал, сколько еще продлится война в Украине

Ключевые тезисы Трампа:

Завершение войны России против Украины займет длительное время. Война, которая по плану лидера РФ Владимира Путина должна была длиться три дня, уже затянулась на 3 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Pod Force One with Miranda Devine.

Трамп отметил, что имел "замечательные разговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным, после которых он был уверен, что войну удастся урегулировать. Однако после этих звонков ситуация ухудшилась и как отметил американский президент, "произошло очень много плохих вещей".

По словам Трампа, Украина для Путина - "как зрачок глаза". В то же время президент США утверждает, что сейчас российскому лидеру трудно, ведь он рассчитывал на трехдневную войну, а она вместо этого длится уже более трех лет.

Он также заявил, что каждую неделю как Украина, так и Россия "теряют по 5-6 тысяч солдат".

Кроме этого, он напомнил, что сейчас все расходы на поставку американского оружия Украине берет на себя Европа, что он считает "хорошим соглашением" с НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать России 10-12 дней на достижение мирного соглашения с Украиной. По его словам, если за это время Кремль не прекратит войну, Соединенные Штаты введут жесткие вторичные санкции и пошлины, которые существенно ударят по экономике России и ее партнеров.

Трамп уточнил, что ранее был готов дать Путину 50 дней для завершения войны, однако сократил этот срок до 10-12 дней, поскольку, по его словам, каждую неделю в войне погибает до 7 тысяч человек.

Как сообщал Главред, 28 июля Дональд Трамп, кандидат в президенты США, объявил о сокращении своего ранее озвученного 50-дневного ультиматума для Владимира Путина до 10-12 дней, объяснив это тем, что "уже знает ответ". Новый срок, по его словам, начал действовать с 28 июля.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это заявление четким и решительным сигналом для Путина. В Центре противодействия дезинформации добавили, что США осознают, что кремлевского диктатора не остановить договоренностями - "его надо бить".

На фоне этого, бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал агрессивно. Он пригрозил Трампу войной.

Об источнике: Pod Force One with Miranda Devine

Pod Force One with Miranda Devine - это подкаст, который ведет известная журналистка и колумнистка Миранда Девайн, работающая на New York Post. В подкасте освещаются актуальные события в США и мире, сосредотачиваясь на политических скандалах, расследованиях и борьбе за власть в Вашингтоне. Миранда Девайн проводит эксклюзивные и откровенные беседы с самыми влиятельными политиками.