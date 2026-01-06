Укр
Дела плохи: появились тревожные новость об итальянском актере Челентано

Алена Кюпели
6 января 2026, 20:53
270
Жена легендарного артиста созвала экстренное совещание, чтобы проанализировать ситуацию.
Адриано Челентано
Адриано Челентано - редкий гость публичных мероприятий / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, imdb.com

Кратко:

  • Что случилось у Челентано и его жены
  • Вернется ли актер на телеэкраны

Итальянский музыкант, певец и актер Адриано Челентано, который ушел из большого кино еще в 1992 году, переживает нелегкие времена вместе со своей супругой Клаудией Мори.

Как пишут итальянские СМИ, у Адриано Челентано резко снизились доходы от бизнеса. Оказалось, что Клаудия Мори созвала совещание, где приняли участие компании по недвижимости, музыке и кинопроизводству, которыми она управляет вместе со своим мужем-актером.

видео дня

Проанализировав отчеты, супруги поняли, что "золотая жила" прав на фильмы, телепередачи и музыки, накопленная за их долгую и выдающуюся карьеру, не совсем истощается, но, безусловно, медленно угасает год за годом.

Адриано Челентано и Клаудия Мори
Адриано Челентано и Клаудия Мори переживают трудности / moiaitalia.ru

Балансы двух музыкальных компаний (Clan и Luna Park Edizioni Musicali), двух теле- и кинопроизводственных компаний (Clan Celentano и Ciao Ragazzi) и семейной компании по недвижимости (Generale Holding) в прошлом году принесли совокупную выручку в размере 3,44 млн евро по сравнению с 5,06 млн евро в предыдущем году.

Падение выручки было довольно резким (-32,02%), оборот составил 1,62 млн евро по сравнению с предыдущим годом. Помимо выручки, снизилась и прибыль: общая прибыль пяти дочерних компаний составила 256 165 евро, что на 209 247 евро меньше, чем в предыдущем году. Хотя активы группы Celentano-Mori по-прежнему значительны, включая недвижимость, приобретенную за 13,681 млн евро, и 509 851 евро на банковских счетах компаний, тревожные сигналы уже прозвучали.

Адриано Челентано сейчас
Адриано Челентано так выглядит сейчас / facebook.com/primoascolto01

Сам Челентано не стремится возвращаться на экраны, несмотря на финансовые трудности. Последнее появление Адриано Челентано на телевидении состоялось в 2019 году на канале Canale 5. Однако это было не самое успешное появление в его карьере.

