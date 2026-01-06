В Украине будут присылать повестки по-новому - что изменится для украинцев

В приложении "Резерв+" появится новая функция, которая позволит украинцам получать информационные уведомления об отправке бумажной повестки по почте.

В Украине будут присылать уведомления о повестках в "Резерв+" / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Украинцы смогут получать уведомления об отправке бумажной повестки по почте в приложении "Резерв+". Об этом сообщило Минобороны Украины.

"Приложение Резерв+ продолжает развиваться как удобный и предсказуемый канал коммуникации между государством и военнообязанными. Одно из ключевых направлений - сервис уведомлений, что позволяет пользователям вовремя узнавать о важных решениях и изменениях в собственном статусе", - указывается в сообщении.

В Министерстве обороны сообщили, что приложение Резерв+ уже направляет push-уведомления о событиях, связанных с военным учетом, в частности по розыску, нарушений правил учета и штрафов, обновление Резерв ID и персональных данных, получение отсрочки или бронирования, а также электронных направлений на ВВК.

Теперь в приложении появилась новая функция - возможность получать уведомления об отправке бумажной повестки по почте от ТЦК и СП, что позволяет заблаговременно узнать о своем статусе, избежать недоразумений и подготовиться к получению заказного письма через Укрпочту.

В Минобороны отмечают, что такие сообщения в Резерв+ имеют исключительно информационный характер и не являются повесткой, а их получение или просмотр не приравнивается к официальному вручению.

"Функция добровольная - пользователь может включить или выключить ее в меню приложения по собственному желанию. В уведомлении указаны дата и время, когда надо явиться в ТЦК и СП. Порядок отправки повесток не изменился: они, как и раньше, печатаются в бумажном виде и доставляются Укрпочтой", - предупредили в ведомстве.

Также в ведомстве анонсировали, что в течение ближайшего квартала в приложении появятся уведомления о взятии и снятии с учета, исключении с учета и отмене отсрочки.

О видомомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

