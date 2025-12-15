Укр
В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамки

Юрий Берендий
15 декабря 2025, 19:20
Бывший советник президента США Дональда Трампа призвал Украину снизить нижнюю границу мобилизационного возраста до 18 лет, чтобы усилить оборонные возможности.
В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамки
В США сделали заявление о снижении мобилизационного возраста в Украине

О чем сказал Болтон:

  • Украина должна уменьшить мобилизационный возраст до 18 лет
  • Проведение выборов во время войны является нецелесообразным

Бывший советник президента США Дональда Трампа выступил за усиление антикоррупционных мер в Украине и предложил уменьшить призывной возраст с 25 до 18 лет, чтобы расширить мобилизационный ресурс для обороны государства. Об этом он заявил в интервью France 24.

"Я думаю, что им (украинцам, - ред.) нужно снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, чтобы получить больше силы на поле боя и убедиться, что страна в целом несет равное бремя этой войны", - сказал он.

В США заявили о снижении мобилизационного возраста в Украине и назвали новые рамки
/ Фото: скриншот

Он также отметил, что проведение выборов в период войны нецелесообразно, отметив, что примером для честного избирательного процесса должна была бы стать прежде всего Россия.

По его мнению, Украина имеет веские основания не проводить выборы во время полномасштабной войны - аналогично тому, как это делала Великобритания в годы Второй мировой. Он подчеркнул, что в условиях, когда иностранное государство оккупирует около пятой части территории страны, организация выборов практически невозможна. В то же время он отметил, что справедливые и свободные выборы были бы нужны и в России, но это вряд ли произойдет.

Отдельно Болтон подчеркнул, что Украине следует активнее демонстрировать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

мобилизация, контракт 18-24
Условия контракта "18-24"

Закончится ли мобилизация после войны - мнение эксперта

Как писал Главред, даже после завершения войны и достижения мира Украине все равно придется сохранять мобилизационные процессы. Такую позицию высказал военный эксперт Игорь Романенко в комментарии ТСН.

По его словам, после прекращения активных боевых действий государству понадобится от 300 до 500 тысяч военнослужащих для проведения полноценной ротации. Это связано с тем, что значительная часть бойцов находится на фронте с 2014 года или воюет непрерывно уже почти четыре года.

Длительное пребывание в условиях войны приводит к серьезному истощению и выгоранию, поэтому этих людей необходимо будет постепенно заменять. Без дальнейшей мобилизации сделать это невозможно.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия не прекращает боевые действия в войне против Украины и продолжает наступление. Именно поэтому Украина вынуждена сосредотачиваться на усилении обороны и укреплении Вооруженных сил. Это предусматривает активизацию мобилизации, развитие рекрутинга и заключение новых контрактов, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Вместе с тем правительство обновило процедуру оформления военно-учетных документов, переведя их в полностью электронный формат, о чем проинформировала премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, Кабинет Министров утвердил изменения в правила бронирования военнообязанных, которые имеют целью защитить работников оборонной промышленности и предприятий, обеспечивающих экономическую стабильность государства.

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

